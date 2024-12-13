00918強什麼？沒降息還逆勢成長配0.84元！ 專家：沒台積電今年含息還有21％漲幅

可能有人好奇，為什麼00918下半並沒有「降息」？反而配息數字還逆勢成長？

這檔ETF今年一共配4次，分別配0.7、0.8、0.78、0.84，合計每單位配3.12，就算用年內最高價26元計算，殖利率也高達12%，怎麼做到的？

坦白說，當前台股前300大的股票裡面，殖利率超過5%的可能不到30檔，一檔高股息ETF竟然能夠配到12%，怎麼可能一盤豬肉能炒出龍蝦的香味？

是的，不可能。所以這檔ETF今年配息除了來自成分股的股利之外，另有一部分來自資本利得，也就是這檔ETF過去賺到的價差。而這個現象不是只有發生在00918身上，可以說今年大部分高股息ETF都這麼做。

以當前台股的殖利率水平，一檔高股息ETF正常的配息數字就是5%~7%，如果你手中的高股息ETF今年殖利率遠高過這個數字，那就代表它們同時配發股息+價差。

但是價差不像股息，股息年年都能從上市櫃公司領到，但價差配完了就沒有。這也是下半年很多高股息ETF配息「縮水」的原因，不要誤會，其實它們只是「回歸正常」，因為價差配完了。

為什麼00918「續航力」這麼好？關鍵還是在於這檔ETF過去2年的績效表現。

不說你可能不知道，去年大盤漲31.5%，這檔ETF含息漲58%，表現遠超大盤； 今年大盤漲31.6%，這檔ETF沒有台積電，依然交出含息21%的漲幅，而且是連續第2年績效落在高息ETF前2名。

不要忘記今年高股息ETF已經超過20檔，在這麼競爭的環境下還能有這麼前段的表現，這就是00918能夠維持高配息的原因-它的編制規則是有競爭力的。

這也是我們過去一直強調的，高股息ETF不要看當下的配息，更重要的是它的績效表現。

如果一檔ETF

績效表現好，配息數字高->最理想的標的

績效表現好，配息數字差->給他一點時間

績效表現差，配息數字高->這是幸福的錯覺

績效表現差，配息數字差->股添樂他媽對兒子的評價

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