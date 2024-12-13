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00929昨天爆9萬大量股價漲…是投資人賣轉買？ 女子：近期情況皆是被散戶賣

聯合新聞網／ 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為12月12日

今天看到一則新聞『00929「爆9萬大量」股價起飛 網懺悔：好險沒賣掉』真的是差點沒嚇瘋，00929調降配息以來就不斷被賣出，賣出就要有人接，所以看今天盤後的買賣超可以發現「自營商大買」，表示什麼意思呢？因為投資人大賣...

ETF市場中的自營商有責任維持市場的流動性，確保投資人在買賣ETF時有足夠的對手方。因此，當投資人大量賣出ETF時，自營商可能出面承接這些賣壓，從而維持市場價格的穩定。自營商的買盤可能並非出於看好該ETF的前景，而是為了履行流動性提供者的職責。

反之，有時候看到籌碼是「自營商大賣」，那反而是表示投資人在黑板上面買氣踴躍，而自營商（也是流動性提供者，又可以稱作造市商）為了消弭折溢價，因此投資人大買，但是造市商必須不斷跟ETF發行業者從初級市場申購，然後轉身在次級市場賣出。

當然其他買超的可能性有的，但是從00929近期的狀況，就是不斷被投資人賣。所以這則新聞標題，女子不理解是記者在笑00929，還是有人亂教了

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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