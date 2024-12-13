美國聯準會降息在即 債券 ETF 00687B、00933B 公告配息

美國降息周期持續展開，勞工部數據顯示11月消費者物價指數（CPI）維持穩定，芝商所Fed Watch押注下周調降利率1碼（0.25個百分點）升至98%，公債殖利率走跌，債券ETF持續吸引投資人關注。國泰20年美債（00687B）13日公告第4季實際配息金額，每單位配息0.38元；每月配息的國泰10Y+金融債ETF（00933B）」也同步公告12月配息0.082元。兩檔將於12月17日除息，12月16日為參與配息最後買進日，股息發放日則落在2025年1月13日，詳細內容可參考國泰投信官網公告（https://www.cathaysite.com.tw/announcement）。

根據集保所統計至12月6日，國泰20年美債受益人數達297,415人、國泰10Y+金融債ETF受益人數則為123,614人，兩檔合計受益人數共42.1萬人，在債券ETF中人氣相當高。根據國泰投信官網公告，同日兩檔債券ETF規模分別達到新台幣2,613億元及764億元，吸金能力亮眼。

00687B基金經理人江宇騰分析，美國11月CPI月增0.3%、年增2.7%，符合市場預期仍處低檔，強化市場預期聯準會12月再度降息的可能性，芝商所FedWatch資料顯示，12月降息1碼的機率已攀升至近100%，明年仍可望有降息2碼的空間。00687B存續期間約16.43年，隨美國降息循環持續啟動，未來資本利得相對具想像空間。

投信投顧公會資料指出，今年以來全台債券指數股票型基金規模在10月底達到2兆9,600億元，相較2023年12月底的2兆226億元，規模增加超過9,373.5億元，成長幅度達到46.34%，顯見市場對債券ETF的投資熱度。

00933B經理人鍾郁婕分析，美國聯準會將持續放寬貨幣政策，降息速度則視經濟數據及前景變化而定，但無論降息幅度如何，10年期公債殖利率再大幅上彈的機率極低，隨川普即將在2025年1月20日開始執政，預期金融市場波動度上升，投資人可進行資產配置，00933B追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，主要持股大多是G-SIBs全球系統性重要大型銀行，即大到不能倒的銀行，具備更高監管標準的資本要求，足夠因應市場風險，投資人可適度布局打造低波防守部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。