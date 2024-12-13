快訊

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官！ 醫曝「判斷指標」：要及早就診

保密到家…我向美採購M1A2戰車首批38輛抵高雄港 下船禁空拍

美國聯準會降息在即 債券 ETF 00687B、00933B 公告配息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國降息周期持續展開，勞工部數據顯示11月消費者物價指數（CPI）維持穩定，芝商所Fed Watch押注下周調降利率1碼（0.25個百分點）升至98%，公債殖利率走跌，債券ETF持續吸引投資人關注。國泰20年美債（00687B）13日公告第4季實際配息金額，每單位配息0.38元；每月配息的國泰10Y+金融債ETF（00933B）」也同步公告12月配息0.082元。兩檔將於12月17日除息，12月16日為參與配息最後買進日，股息發放日則落在2025年1月13日，詳細內容可參考國泰投信官網公告（https://www.cathaysite.com.tw/announcement）。

根據集保所統計至12月6日，國泰20年美債受益人數達297,415人、國泰10Y+金融債ETF受益人數則為123,614人，兩檔合計受益人數共42.1萬人，在債券ETF中人氣相當高。根據國泰投信官網公告，同日兩檔債券ETF規模分別達到新台幣2,613億元及764億元，吸金能力亮眼。

00687B基金經理人江宇騰分析，美國11月CPI月增0.3%、年增2.7%，符合市場預期仍處低檔，強化市場預期聯準會12月再度降息的可能性，芝商所FedWatch資料顯示，12月降息1碼的機率已攀升至近100%，明年仍可望有降息2碼的空間。00687B存續期間約16.43年，隨美國降息循環持續啟動，未來資本利得相對具想像空間。

投信投顧公會資料指出，今年以來全台債券指數股票型基金規模在10月底達到2兆9,600億元，相較2023年12月底的2兆226億元，規模增加超過9,373.5億元，成長幅度達到46.34%，顯見市場對債券ETF的投資熱度。

00933B經理人鍾郁婕分析，美國聯準會將持續放寬貨幣政策，降息速度則視經濟數據及前景變化而定，但無論降息幅度如何，10年期公債殖利率再大幅上彈的機率極低，隨川普即將在2025年1月20日開始執政，預期金融市場波動度上升，投資人可進行資產配置，00933B追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，主要持股大多是G-SIBs全球系統性重要大型銀行，即大到不能倒的銀行，具備更高監管標準的資本要求，足夠因應市場風險，投資人可適度布局打造低波防守部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 降息

延伸閱讀

中共經濟工作會議提適度寬鬆 市場估降息幅度將擴大

美股三大指數全跌 市場並未因川普親臨證交所追捧行情

未受降息激勵 歐股收盤近乎持平

ETF創富論壇25日登場／投信投顧公會理事長劉宗聖 明年聚焦三大主題

相關新聞

00929昨天爆9萬大量股價漲…是投資人賣轉買？ 女子：近期情況皆是被散戶賣

00929調降配息以來就不斷被賣出，賣出就要有人接，所以看今天盤後的買賣超可以發現「自營商大買」，表示什麼意思呢？因為投資人大賣...

00922親民版市值型ETF…相比0050和006208一張動輒六位數！分散風險設單一個股權重上限30%

市值型ETF種類多元，元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等傳統型ETF，年報酬率表現佳，但一張動輒六位數，對小資族、年輕人來說負擔不小，ETF專家建議，可以轉而鎖定親民版市值型ETF標的，像是國泰台灣領袖50（00922）一張2萬初能入手...

與其追求賺最多而更在乎20年！ 孫太：存股是長期過程「賺得久」才是真本事

其實，賺得多不代表就好操作！賺得少也不見得最終賺得少！在股市中久了，孫太自己覺得「賺得久」才是真本事。本大利小利不小，存股中「本」是很重要的，雖然賺取的利潤少，但相對當風險變小，賺得久的機率也就相對變大！

高股息ETF掀降息潮…季配息撐而月配息打回原形！ 女子：投資沒有無腦這件事

以這個月除息的產品，季配息的明顯都還在繼續撐，但月配息的都已經打回原形。季配息能夠再撐多久？女子覺得不用期待，遲早的事而已...

00878股息到手再投入00929及0631L零股！ 存股哥：恐慌才是累積部位的大好機會

目前00878帳面獲利約33萬，打掉這一年才佈局的其他高股息帳損部位，還能找20萬，這也是我能放心用股息持續買進帳損較大00929的主要原因，股息現金流源源不絕，恐慌才是我累積部位的大好機會。

00929現在就是最差情況…配0.05元不太可能成常態！ 小童：殖利率最爛預估也有6％

00929最新一期的配息金額只剩0.05元，預估年化殖利率僅剩3%。難道它真的是垃圾中的霸主嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。