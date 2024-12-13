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00922親民版市值型ETF…相比0050和006208一張動輒六位數！分散風險設單一個股權重上限30%

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

今年台股大盤成長超過28%，時序迎接2025年，明年除了有已經啟動的美國降息循環，川普2.0時代也將到來，一舉一動牽動著投資市場，該怎麼布局？分析師林昌興在節目中提到，投資人可以鎖定市值型ETF，跟著大盤成長，且大市值標的股價波動較穩，不像小型股震盪相對大，投資人長抱也不用擔心。

市值型ETF種類多元，元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等傳統型ETF，年報酬率表現佳，但一張動輒六位數，對小資族、年輕人來說負擔不小，ETF專家建議，可以轉而鎖定親民版市值型ETF標的，像是國泰台灣領袖50（00922）一張2萬初能入手，年報酬率超過4成名列前茅，讓投資人滿意再加碼，最新規模已達198億，年成長翻倍。

專家進一步指出，00922很重視風險分散，半導體族群達4成、金融保險類股2成、電腦及周邊設備也有超過1成，即使面臨產業輪動也不必太過驚慌，三大權值股台積電、聯發科、鴻海都是成分股，為基金創造上攻動能，同時也持有兆豐金、國泰金、玉山金等優質金融股，配息更穩定，扮演投資組合的護城河角色。

此外，00922跟傳統市值型ETF不同的點在於，設有單一個股權重上限30%，不把雞蛋放在同個籃子裡，投資達人建議，如果投資人已經持有台積電，與其又買進台積電成分比例過半的標的，不如將資金放在00922這樣的ETF，台積電權重約三成，股價成長有感，又有空間配置其他產業族群，創造更佳的配息數字，從00922最新一次配息，每股配發1元，年化配息率將近9%，可謂是一檔兼具「市值」及「高息」的ETF。

市場達人分析，綜觀2025年，殖利率全面回歸正斜率，對於股或債都是利多，其中股又略優於債，尤其是AI趨勢下，大型股優勢更顯著，建議投資人可以定期定額買進市值型ETF，逢低回檔再單筆加碼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 市值型

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