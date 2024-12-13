與其追求賺最多而更在乎20年！ 孫太：存股是長期過程「賺得久」才是真本事

別把燦爛的煙花，當成永恆的星光

曾經有一位粉絲來信詢問孫太：「孫太，我是投資新手，請問以投資20年來說，是投資市值型好還是高股息ETF好呢？哪一種賺比較多？」

其實孫太很想回覆：「前期以技術分析為主，後期轉價值投資派的我，投資才剛滿9年，還沒有滿20年，所以我可能沒辦法回答這個問題，如果你能調查周遭身旁有投資股票的朋友，問問看他們投資的股齡，通常你會發現投資能超過5年的不多，這個觀點孫太之前說過，這是因為『股災大週期』的時間大約是4到8年，什麼意思呢？簡單來說就是雖然每年或多或少都會有一些股災或修正，但那都只是『小週期』，真正大週期的大回檔或是大修正大約是4到8年一次！」

那會發生什麼事？財商觀念不好的，大概在每年小週期回檔或修正的時候就被「修理掉」了！其實這也沒有什麼不好，畢竟只是「小賠」就出場了，有時候可能還是一種止血！而能度過小週期的投資人通常都有一定的財商觀念，他們會認為自己的投資方式很棒，但若忽略風險意識，也有可能在隔幾年的大週期被「收割」掉，這時可能賠得更多，損失更大！然後開始咒罵股票市場都是騙人的地方。

因此能度過大週期循環的投資人，股齡幾乎都超過5到10年！你再去問問看他們的投資想法和思維，一定會是謙虛、謙虛、再謙虛！而如果去問尚未遭遇過大週期股災修正的投資人，因為嚐到的都是甜頭（韭菜成長的過程），還沒被收割過，所以通常就是自大、自大，再自大。

你在乎「賺最多」，我在乎「20年」

當粉絲問我投資20年要投資什麼比較好，孫太想跟你說的是，你在乎「賺最多」，我在乎「20年」，市場上能在股市中存活20年的可能只有不到3%的投資人，每次大週期就收割掉許多人，有的人會發畢業文，有的會心灰意冷不再投入股市。但別擔心市場量能不足，因為過個幾年，當市場又恢復多頭，就會有新的熱血青年和生力軍投入新的一波行列之中。

所以先問問自己是想當3%的投資人，還是97%的投資人，確認好自己想當哪一種投資人，再問自己如果要在市場中「存活20年」，哪一種商品比較適合投資！這樣去選擇商品應該會比較好吧！最後回到結論，到底是高報酬高風險的商品比較容易讓你在股市中存活20年，還是低報酬低風險的商品比較容易呢？此外，沒有人要你「只能」選擇一種商品投資，當你存活的機率逐漸上升之後，是不是再開始增加風險較高商品的比重，會更合適呢？畢竟，股市跟人生一樣，最後比得都不是誰在哪一次賺的比較多，而是誰存活得比較久！不是嗎？

我們從自2022年轉換至ETF之後，從一開始的領息賠價差，到損益兩平，再到盆滿鉢滿，都在2023年發生。尤其是2023年7月底AI狂漲的那波更讓我們的損益一路增加900萬，話說為什麼我會記得那麼清楚，因為當時我人在奧地利！所以印象格外深刻，2024年，NVIDIA首席執行長黃仁勳數次訪台，讓更多人關注AI這個議題，截至截稿日（2024年7月份）依然還是當紅炸子雞。

2024年高股息ETF表現普通良好到非常好，甚至好到讓很多人跌破眼鏡，也聽到許多玻璃碎裂的聲音！但孫太也提醒所有投資人，別把燦爛的煙花當成永恆的星光！

煙花很美、很炫麗、很漂亮，但是是短暫的。跟永恆星光大不相同！也因此別因為看到標的大漲就認為「往後每一年」都可以一路長紅。

這在股市中許多族群都可以驗證：

台積電（2330）2020年從300元漲到600元，就別認為2021年會到900元、2022年會到1200元，結果2022年一度跌破400元，如今2024年7月突破1000元。（截稿日2024年7月11日股價一度來到1050元） 長榮（2603）2020年中從17元漲到200元，就別認為2022年會漲到400元、2023年漲到600，結果2024年7月份的股價不到200元（截稿日2024年7月11日股價為177元）

同樣，高股息最近這一年的報酬率也相當不錯，存股總是有很多路線之爭，但其實喜歡什麼就去買，想存什麼就去存！還是一句老話，講贏了你的配息也不會增加，辯輸了我的資產也不會減少，大家各自安好，優雅存自己喜歡的標的就好！

煙花易逝，恆星不朽

當大家都在說誰的報酬率比較高時，往往也忽略了誰的風險比較大，風險是什麼？在股市中我們也可以把它視為波動度，更簡易一點觀測，也可以觀察其「β值」，數值愈接近1，代表跟大盤同步，數值愈接近於0，代表跟大盤愈不相關，舉例像中華電（2412）的β值大約是0.21，可以從中華電的走勢就可以知道β值低好處在哪（重點是中華電的報酬雖然不高，但，有許多重要的資金停留在電信股上）。

其實，賺得多不代表就好操作！賺得少也不見得最終賺得少！在股市中久了，孫太自己覺得「賺得久」才是真本事。本大利小利不小，存股中「本」是很重要的，雖然賺取的利潤少，但相對當風險變小，賺得久的機率也就相對變大！

最後，不管別人怎麼想，孫太自己的操作是去找持續發光發熱的恆星，而不是看著閃光去追逐煙花，畢竟，煙花易逝，恆星不朽！在合適的位階大量持有，持續領息降成本才是存股的基本精髓。

在一個類別專精，在一個族群精熟，你就會比其他投資人有更高的敏銳度，你就不會只是簡單的定期定額，漸漸地你會抓到投資的脈絡，你會知道在怎樣的狀態做怎麼樣的操作會對自己更好一點。 幸福文化《最美好的投資：36個關鍵思維，做長期主義者，孫太從底層翻轉人生，勾勒幸福藍圖的祕訣》，作者：孫太

所以，外面的紛紛擾擾不是你需要在意的，壯大自己的財商，了解自己想投資的商品，搞清楚脈絡！就算沒有賺到最多的錢，但你能在你自己熟悉的步驟內賺到最多的財富，那就是最棒的方式！

在職場上，行行出狀元，我們都可以尊重每個人的選擇，也許這個職業是他最感興趣，最有成就感，做起來最輕鬆或是他最有自信有把握的工作！何必要貶低他人的職業，然後說怎麼不去當工程師？不去當醫生？賺比較多錢呀？尤其到了投資市場，好像尊重他人的選擇變得非常「奢侈」！

（本文摘自幸福文化《最美好的投資：36個關鍵思維，做長期主義者，孫太從底層翻轉人生，勾勒幸福藍圖的祕訣》，作者：孫太）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。