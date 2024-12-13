高股息ETF掀降息潮…季配息撐而月配息打回原形！ 女子：投資沒有無腦這件事

＊原文發文時間為12月5日

今天從周冠男老師的分享，看到有媒體報導「高股息ETF掀降息潮」更說有投信業者表示「投信提醒要看總報酬率」。

女子幫大家整理「這個月除息」而且比較有人注意到的高股息ETF報酬率，附和一下周老師

總結來說，今年以來「含息總報酬率」高股息ETF落差滿大的，但如果要跟0050今年以來報酬率超過45%比，高股息ETF相形失色。女子秉持的立場依然是：

1.每個人人生階段不同適合的產品不同，如果年輕人適合的還是「具成長潛力市場」的市值型商品、長期投資。

2.適合配息的人，以現在的總體經濟環境，首先要認知到「台股高股息」產品未來普遍回到5%上下，頂多6%已經很好，想要靠高股息躺平可能本金要足夠雄厚還要挑對標的。舉例來說配息是5%，投入100萬一年拿5萬，那要過到躺平的生活要投入多少？而且還「不保證」台股結構的改片，未來配息率是不是可能再降低。

3.以這個月除息的產品，季配息的明顯都還在繼續撐，但月配息的都已經打回原形。季配息能夠再撐多久？女子覺得不用期待，遲早的事而已，而最慢就是明年六七八月除權息旺季，把股息拿到後回到指數本身的息率。但在明年旺季前，有沒有可能季配息的也突然驟降？不好說，但是可能性是有的。

那追逐高股息的人該何去何從呢？

首先女子覺得你要知道大環境改變了，期待的10%就是不存在了，更不要說保險商品或其他延伸性金融商品。幾百萬愛高股息的人需要理解，沒有無腦投資這回事，現在是高股息產品的改變，卻是美國債券商品有優勢的時刻，但是到了降息之後又是不同風景，投資策略是需要隨總體環境改變的。

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