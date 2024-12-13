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00878股息到手再投入00929及0631L零股！ 存股哥：恐慌才是累積部位的大好機會

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

12/12什麼日？不是購物節，是00878股息發放日，本季我領$63,240，今天依然股息再投入，買了一張00929、一張00878、一點00631L零股，00929已達四十張、00631L一張，今日收盤個人總值也再次站上800萬。

今年下半年高股息普遍表現不佳，但00878還是能配出夠水準的股息，雖然股價沒辦法像積極型的高股息那麼會漲，但它穩健的選股邏輯你不用去太擔心它的股價或股息有劇烈的波動。

其中佔比較其他高股息多的金融股更是扮演關鍵角色，00878金融股目前佔比22.73%，成分股含、中信金、國泰金、上海商銀、兆豐金、永豐金、富邦金、第一金，值得留意的是金融股在今年的營收表現都相當好。

來看成分股前11月EPS，中信金3.45、國泰金7.44、上海商銀（僅查詢到前10月為2.23）、兆豐金2.17、永豐金1.67、富邦金10.03、第一金1.72，成分股光前11月的EPS就已經超過去年整年，而且878選的成分股都是獲利前段班，真的很會選欸。

那金融股獲利好代表什麼？代表明年的股息應該會很不錯，這也是00878能穩定配發高息的關鍵所在，目前收益平準金0.7、資本平準金6.5，總計7.2元可以發，積極預估的話每季發0.55還可以發13季，是不是超級穩。

至於我肯定是會繼續買的，目前00878帳面獲利約33萬，打掉這一年才佈局的其他高股息帳損部位，還能找20萬，這也是我能放心用股息持續買進帳損較大00929的主要原因，股息現金流源源不絕，恐慌才是我累積部位的大好機會。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00631L元大台灣50正2 00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF 2882國泰金 2891中信金 5876上海商銀 季配息 金融股

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