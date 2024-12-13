00929現在就是最差情況…配0.05元不太可能成常態！ 小童：殖利率最爛預估也有6％

00929最新一期的配息金額只剩0.05元，預估年化殖利率僅剩3%。難道它真的是垃圾中的霸主嗎？以及為什麼我反而逆向思考認為00929最差的情況有可能就在這邊呢？

年化殖利率分析

首先針對00929年化殖利率僅剩3%的這個問題來做分析。

看到這標題時，真的還覺得有點好笑...為什麼呢？因為年中的時候，很多人看到月配金額來到0.2元，單月配息率上看1%的時候，就開始無腦幻想它未來也會這樣。而當現在配息降到0.05元的時候，又開始無腦推算年化殖利率可能僅剩3%。這樣的算法很明顯就是只用單次配息來暴力推算，而忽略了平均值跟未來發展的概念。

不斷強調，月配息ETF未來很可能面臨大盤高檔震盪或是成份股的修正，而少了資本利得的收益。在收益減少的情況之下，自然能配發的金額也會回歸均值。所以，在計算年化殖利率的時候，請務必一定要以平均值，甚至平均之後再打八折來做估算，這樣才會比較客觀。

配息金額的變化

00929的平均月配息金額是從當時10月我所分享的0.144元，下修到現在的0.137元。

好像每個月下降了很多，但以平均來看，其實目前的下修比較像是為了去平衡過去高檔配發0.2元的回調。用以0.2元跟現在的0.05元來估算，那其實大約會是等於過去投信最一開始長期配發的0.11元。

更保守一點，以0.1元來當作長期平均配息的估算，這樣殖利率最差最差也真的還有6%。 以0.11元來估算則是可以上看7% 甚至如果我們以歷史18次的平均配息0.137元來估算，那可將殖利率上修到9% 而抓個保守值預估未來2個月最差最差也給你配0.05元的話，那至少以股價18元當作進場點，那你的殖利率還可以保守8%以上

未來的配息預測

為什麼我認為00929未來很難持續只配發0.05元的股利給投資人。

因為如果以它的前幾大成份股來觀察，不論是聯發科、聯電、日月光或是遠傳，他們在10月的財報營收，其實都是創下近一年來的新高。更不用說第四季往往都是電子類股的傳統旺季。

所以在這樣贏收強勢延續的情況之下，自己對明年配息的成長預估其實是樂觀的。再搭上降息趨勢來看，普遍大多數在降息循環開始時候，他們的配息其實都會成長，這包含2008、2020年那時候一樣。

另一個很難持續只配發0.05元的原因是聯發科的配息時間。聯發科目前的配息頻率是半年一次，也就是說它明年一月配息的時候00929就會有新的配息入帳。

預估的現金股利是29元，而聯發科又佔00929持股權重的11%，那29乘以11%大約會為00929貢獻3.19元的現金股利。

然後在按價格權重去回推，加上它現有的收益平準金，那以00929現在的收益平穩金來看，其實它還有大約0.44元。

這個0.5元如果我們抓保守一點，以配發到明年除權息旺季的6、7月來看，那就代表它未來半年每一個月其實保守估計還是可以配發到0.8元左右。

因此，真的不太可能會出現那些財經網紅或新聞媒體所說的殖利率只剩下3%的問題。我自己保守估計最差最差還會有6%以上。

但也不可否認00929在未來幾個月，在還沒領到新配息的情況之下，確實會過得比較辛苦。因為除了可配發資金因為過去高檔配發的太多而減少得比較快之外...

在價差方面也因為這幾個月成份股的不斷震盪而讓它沒有少了其他更多的收益可以分配。但這個問題我相信到了明年中，配息的金額入帳之後，就可以快速的調整回來。

結語

總之，為00929現在最大的問題是它還不太懂得如何分配收益。

因為以今年5月來看的話，可以發現它在當時幾乎是把領到的配息都給發的精光...

然後一直到除權息旺季的時候，才又把它的錢包給填補回來。但也因為他們考量到如果每月都配發最高的0.2元的話，那大約只能撐4個月，根本沒辦法到明年。

所以他們就開始不斷的調降，降到現在我們所看到的0.05元。但相信我，這個0.05元 幾乎不可能是常態，單純只是因為過去發的太多，所以它要做均值的調整。而我剛剛也給大家看過，目前最差最差，我們還是可以保守預估6%的年化殖利率表現，所以真的不用太擔心。

而關於收益分配的這門課，也是復華投信接下來一定要好好學習跟克服的問題。因為我相信大部分的投資人其實都還是希望寧可配息保持一致的水準，也不要忽高忽低波動太大。因為這樣不只會影響存股族的信心，也會影響期望每月擁有穩定現金收益的投資人的投資意願。

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