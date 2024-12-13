00757破百元是必然因為0050都能做到！ 專家：這三檔10年後股價也很可能破三位數

之前曾說過，由台灣50大公司組成的0050都可以站上百元，那麼由地表最強10家公司組成的00757將來必然也會漲到百元。果不其然，00757在2024年12月5日收盤價是101.15元，成功站上百元大關，從2018年12月6日以20元掛牌以來，共花了六年的時間。

往者已矣，來者可追。看後照鏡說故事沒什麼大不了的，重要的是要能發掘出誰才是下一個00757，才叫真本事。在此我可以斬釘截鐵預言：

00916（國泰全球品牌50） 00924（復華S&P500成長） 00926（凱基全球菁英55）

十年後的未來股價也很有可能漲到百元以上。這3檔ETF不但就是下一個00757，而且長期績效也有很大的機會超越美股大盤VOO和全世界股市大盤VT，這是投資界中少數可以早知道的事情。

翻開道瓊工業指數百年K線圖可知道，隨著人類科技日新月異加上全球人口不斷增加，自由經濟市場的股市，無論過程中發生多少曲折，長期就是不斷上漲，過去如此、現在如此、未來也是如此。未來一百年美國仍然是全世界最重要的經濟體、全世界經濟的領頭羊，美國股市一樣會不斷上漲下去。

要牢記巴爺爺說過的話：「永遠不要長期做空美國」。換句話說就是：「要持續不斷做多美國股市」，長期做多美股最簡單的方法，就是買下由美股中菁英公司所組合起來的市值型指數ETF。

只要美股和全世界成熟市場股市不斷上漲下去，追蹤的這些市場的市值型ETF：00916、00924、00926，必然也會不斷上漲下去。由台灣50大公司組成的0050，長期下來都可以站上百元，由全球最大50家品牌公司、全球各產業龍頭的55家公司、和從標普500中選出來的成長型公司所組成的ETF，長期持有下去，會沒有能力站上百元嗎？

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