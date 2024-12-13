快訊

台中22歲惡劣男肇逃被逮！闖紅燈撞機車 二度輾壓釀2人重傷

新聞幕後／雙城論壇黑名單！上海台辦主任不能來 連陸媒都全封殺

韓國的民主應援棒！抗爭現場為何大放K-POP

00757破百元是必然因為0050都能做到！ 專家：這三檔10年後股價也很可能破三位數

聯合新聞網／ 投資者日記
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

之前曾說過，由台灣50大公司組成的0050都可以站上百元，那麼由地表最強10家公司組成的00757將來必然也會漲到百元。果不其然，00757在2024年12月5日收盤價是101.15元，成功站上百元大關，從2018年12月6日以20元掛牌以來，共花了六年的時間。

往者已矣，來者可追。看後照鏡說故事沒什麼大不了的，重要的是要能發掘出誰才是下一個00757，才叫真本事。在此我可以斬釘截鐵預言：

00916（國泰全球品牌50）

00924（復華S&P500成長）

00926（凱基全球菁英55）

十年後的未來股價也很有可能漲到百元以上。這3檔ETF不但就是下一個00757，而且長期績效也有很大的機會超越美股大盤VOO和全世界股市大盤VT，這是投資界中少數可以早知道的事情。

翻開道瓊工業指數百年K線圖可知道，隨著人類科技日新月異加上全球人口不斷增加，自由經濟市場的股市，無論過程中發生多少曲折，長期就是不斷上漲，過去如此、現在如此、未來也是如此。未來一百年美國仍然是全世界最重要的經濟體、全世界經濟的領頭羊，美國股市一樣會不斷上漲下去。

要牢記巴爺爺說過的話：「永遠不要長期做空美國」。換句話說就是：「要持續不斷做多美國股市」，長期做多美股最簡單的方法，就是買下由美股中菁英公司所組合起來的市值型指數ETF。

只要美股和全世界成熟市場股市不斷上漲下去，追蹤的這些市場的市值型ETF：00916、00924、00926，必然也會不斷上漲下去。由台灣50大公司組成的0050，長期下來都可以站上百元，由全球最大50家品牌公司、全球各產業龍頭的55家公司、和從標普500中選出來的成長型公司所組成的ETF，長期持有下去，會沒有能力站上百元嗎？

◎本文內容已獲 投資者日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ 00916國泰全球品牌50 00924復華美國標普500成長ETF 00926凱基全球菁英55

延伸閱讀

00919配0.72、高股息中一枝獨秀！19日最後買進 專家：股價在28.8以下都很甜

00878股息入戶頭一張可領550元！ 專家：少數歷經過市場多空循環的高股息ETF

00878股息入帳準備拿來買00919！ 真星華：不會刻意避開二代健保補充保費

00918僅它12月「無降息還成長」配0.84元！ 阿格力讚：不愧高填息ETF之名

相關新聞

00757破百元是必然因為0050都能做到！ 專家：這三檔10年後股價也很可能破三位數

之前曾說過，由台灣50大公司組成的0050都可以站上百元，那麼由地表最強10家公司組成的00757將來必然也會漲到百元。果不其然，00757在2024年12月5日收盤價是101.15元，成功站上百元大關，從2018年12月6日以20元掛牌以來，共花了六年的時間。

00929持有36張打算要繼續持續買進！ 達人：買入價格越低值利率越高

00929帳上仍有收益平準金0.46元、資本利得2.61元!

00929今年績效表現最差的台股原型ETF！ 知美：今年推出的月配型績效慘兮兮

今年績效表現最差的台股原型ETF是哪位？你沒有看錯就是00929...

2025年ETF又有新選擇！交易方式有何不同？ 一次搞懂主動式與被動式ETF差異

在台灣投資市場中，ETF已成為許多投資者的選擇工具之一。金管會2024年7月底宣布，開放主動式ETF與被動式多資產ETF，引進多元化金融商品。預計從2025年起可望迎來首檔主動式ETF或被動式多資產ETF上市，投資人該如何選擇？

ETF創富論壇25日登場／國泰投信總經理張雍川 多元組合分散風險

國泰投信總經理張雍川表示，亞馬遜、谷歌、Meta和微軟等四大科技巨擘明年資本支出均將超過今年，未來強者恆強，大型半導體企...

ETF創富論壇25日登場／投信投顧公會理事長劉宗聖 明年聚焦三大主題

迎戰2025年，投信投顧公會理事長劉宗聖指出，投資應回歸股票及債券的本質，建議留意市值型、國防及AI主題、債券等ETF。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。