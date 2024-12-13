00929持有36張打算要繼續持續買進！ 達人：買入價格越低值利率越高

00929今年配息總額1680元

人心貪婪的人總是還是不滿意

我持續買進繼續持有領息就好

自己部位目前36張左右，持續買進就好，其餘交給投信。

00929帳上仍有收益平準金0.46元、資本利得2.61元!

想不懂那些說未來配不出息的人！真的有去研究過資料了嗎？

15元買進00929的人2024年化率高達11.2% 19元買進00929的人2024年化率還有8.84%

一樣是老問題！買入價格越低值利率越高！

這幾周多數散戶都跑去0056、00878、00919了，總覺得還是季配息比較穩定！當初不是說好股價越低越買嗎？只要不夠堅定的人，稍微一點風吹草動就容易被影響。

想要更高殖利率！就買進長期持有參與配息，繼續在投入把自己的均價往下攤更低！交給時間就好，其他真的不要再多想了。

買股票真的只有買進跟賣出，想不懂為何許多人都把它想成很複雜的公式，生活已經很忙碌！實在是沒有多餘的心思想浪費在存股的道路上！

持續買進為息而來，想等待的人依然持續等待！

知道時間寶貴重要的人，早已持續買進中！

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