00929今年績效表現最差的台股原型ETF！ 知美：今年推出的月配型績效慘兮兮

00929配息腰斬再腰斬，連續降息五次剩下0.05元 今年績效最差的台股原型ETF，復華台灣科技優息（00929）

今年績效表現最差的台股原型ETF是哪位？

你沒有看錯就是00929，含息總報酬率只有2.19%，最近有觀眾朋友詢問知美，明明一樣都是主打科技股，為什麼0052富邦科技卻是第一名，含息總報酬率高達47.09%，為什麼會有這樣子的差異？

知美直接公布答案，重點就在於成分股裡面有沒有台積電（2330），今年台積電含息總報酬率高達69.81%，0052富邦科技光是一檔台積電成分股權重就占比66.1%，至於為什麼00929的選股邏輯沒有選擇台積電？

重點就在於00929的成分股必需要有高殖利率，台積電今年光是價格就從原本的593元漲到996元，價格漲幅67.96%，可以發現台積電的主要獲利來源不是配息而是價差，雖然是科技股，但是因為沒有亮眼的殖利率表現，所以沒有理由被00929納入。

00929本次配息資訊如下：

配息金額：0.05元 最後買進日：2024年12月17日 除息日：2024年12月18日 配息日：2025年01月14日

00929今年1到6月價格不斷往上漲，配息也不斷往上升！

因為配發的現金股利裡面，不只有成分股的現金股利更是有成分股的資本利得，也就是在這段時間，00929基金規模快速增加受益人數也持續增加，7月份開始價格開始不斷往下降，直到知美製作貼文當下收盤價格剩下18.06元，今年配息已經5次下降，甚至創下最低紀錄0.05元換算年化配息率只有3.32%。

這次配息公告一出來，馬上就有觀眾朋友留言告訴知美，00929配息剩下0.05元，原本知美以為觀眾打字太快打錯，實際到官網查詢才發現，原來配息真的是腰斬再腰斬，一路從年初的0.2元變成現在的0.05元。

新推出的月配高股息真的很多，2024年之前就已經成立的總共有三檔，分別是00929、00934跟00936，其中00934中信成長高股息，今年含息總報酬率8.98%最亮眼，剩下的00929、00936則是包辦台股原型ETF績效的最後一二名。

而今年新推出的五檔月配高股息，除了兆豐電子高息等權（00943）含息總報酬率是正的以外，其他含息總報酬率通通是虧損中，其中00946群益台灣高息成長含息總報酬率負的6.71%最誇張。透過簡單的數據整理可以發現，月配高股息的績效真的慘兮兮，但是投資股票本來就沒有人保證你可以穩賺不賠，學會承擔虧損才是正確該有的投資行為。

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