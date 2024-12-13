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台灣散戶狂買債券ETF 今年流入資金占亞洲一半

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台灣投資人已成為亞洲債券指數型基金（ETF）的最大買家。聯合報系資料照
台灣投資人已成為亞洲債券指數型基金（ETF）的最大買家。聯合報系資料照

彭博資訊報導，台灣投資人已成為亞洲債券指數型基金（ETF）的最大買家，今年來投入被動式ETF的資金量相當於整體亞洲的一半以上。

彭博彙整的資料顯示，台灣投資人今年投資被動型ETF的金額達到創紀錄的290億美元，這些ETF管理的近80%資產都投資美國公債。

尋求報酬率高於保單連結工具替代選項的散戶，驅動這股強勁買盤，保險業者也投入這塊市場，試圖以擁有本地掛牌ETF，取代直接買進海外債，以省下外匯避險成本。

中國信託投信估計，台灣規模950億美元的債券ETF市場中，散戶投資人占40%，比率遠高於2019年的不到25%，但還是遠低於中國大陸和日本。台灣投信投顧公會截至10月底的數據顯示，台灣掛牌的固定收益ETF資產規模，較去年底顯著增加46%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 中國信託 散戶投資人

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