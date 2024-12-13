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ETF創富論壇25日登場／國泰投信總經理張雍川 多元組合分散風險

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
國泰投信總經理張雍川。國泰投信／提供
國泰投信總經理張雍川。國泰投信／提供

國泰投信總經理張雍川表示，亞馬遜、谷歌、Meta和微軟等四大科技巨擘明年資本支出均將超過今年，未來強者恆強，大型半導體企業前景優於中小型，但科技個股波動度大，加上投資人難辨真假AI，建議透過多元組合的ETF，打包一籃子股票分散風險。

經濟日報將於25日舉辦「2025投資論壇 ETF創富大趨勢」活動，金管會主委彭金隆將蒞臨致詞，並有多位財經專家，出席分享明年投資展望及下一波ETF理財焦點，其中，張雍川演講主題為「2025唯一確定趨勢 你不能錯過的AI投資」。

AI從去年人工智慧開發公司Open AI發布的自然語言生成模型「Chat GPT」橫空出世後，科技大廠爭相推出全新技術。張雍川認為，AI下一個商機可留意機器人，隨著人機協作技術陸續落地開花，將為醫療、服務等產業發展帶來巨大創新和突破，而機器人最重要的大腦就是運算控制核心所在，即高階AI晶片，將為科技股帶來成長契機。不過，科技個股波動度大、真假題材難辨，透過ETF追蹤的指數從市值、獲利、EPS等因子先行篩選個股，可分散投資風險。

以國泰投信旗下廣受投資人歡迎的科技主題型ETF為例，國泰費城半導體（00830）追蹤的費半指數匯聚美國掛牌全球半導體上、中、下游龍頭企業，是目前全球最受重視的科技類股指數之一。

此ETF規模破300億元，內扣費用率全台海外股票型ETF中最低，成分股聚焦在30家美國上市、全球半導體龍頭企業，包括AI領航者輝達、矽智財IP龍頭安謀、光刻機設備龍頭艾司摩爾、及台灣護國神山台積電等都是主要持股，可作為跟上未來AI浪潮的ETF布局清單之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF

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