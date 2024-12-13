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ETF創富論壇25日登場／投信投顧公會理事長劉宗聖 明年聚焦三大主題

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
元大投信董事長劉宗聖。聯合報系資料照
元大投信董事長劉宗聖。聯合報系資料照

迎戰2025年，投信投顧公會理事長劉宗聖指出，投資應回歸股票債券的本質，建議留意市值型、國防及AI主題、債券等ETF。

經濟日報將於25日舉辦「2025投資論壇--ETF創富大趨勢」，劉宗聖將出席，並以「2025年ETF趨勢前瞻與永續發展」為題發表演講。本論壇由元大投信、國泰投信、群益投信、富邦投信、復華投信、統一投信等協辦。

2024年台灣ETF蓬勃發展，步入2025年，劉宗聖認為，最大不同在於「2024年很多投資人把股票當債券買，把高股息商品買進持有等配息；把債券當股票買，期望在降息過程換取資本利得。明年有望回歸股票當股票買、債券當債券買。」台股今年大漲三成，個股殖利率將趨於穩定；建議股票要當股票買，可專注在參與經濟成長動能的市值型ETF，再視需求情況做配息部位。

而將債券當股票買的投資人，今年下半年面臨美國公債殖利率反彈、價格下跌的情形，建議債券投資應回歸長線思考，關注債券票息率與到期殖利率；依據投資人自身屬性在債券市場短、中、長期布局，對資本利得有所期待的人，可關注長天期債；想要適度參與債市的配息收益，建議選中天期債；因短天期債對利率敏感度較低，希望活化手上資金部位的人可留意領息增益的短債。

值得留意的投資主題有三，第一，因應地緣政治的國防產業；第二，未來產業發展重點的AI科技；第三，川普概念，能源、黃金、另類投資等機會浮現。

投資人也須留意兩大趨勢變化，首先，川普喊要退出巴黎協定，需留意ESG趨勢轉變力道；其次，觀察另類投資對傳統有價證券的影響性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 股票

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