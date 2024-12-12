投等債ETF 魅力四射

美國長天期公債高息誘人，最新美國10年公債殖利率截至11日達4.27%、美國20年公債殖利率達4.56%，紛紛創12月以來新高，投信法人指出，美國投資等級債殖利率比公債還高，維持在5%以上。值此債券殖利率相對高檔，隨債券價格下降時，有望吸引市場新一波債券ETF搶進潮。

根據集保中心截至6日的統計資料來看，今年國人投資債券ETF人數大增97.4萬人，12月起元大00968B、統一00966B相繼掛牌，17日還有新光00970B掛牌交易，債券ETF熱潮不因歲末而稍減。

投資等級債券指數表現

新光BBB投等債20+（00970B）ETF經理人王韻茹表示，川普2.0時期即將來臨，共和黨新政重新開張，聯準會（Fed）降息的速度可能將會受到新政府政策的影響，對股市不確定也會增加，市場波動加大。

投資人若是想要追求穩定收息的商品，可以鎖定同樣投資等級、且長天期的公司債ETF，除了會享有比公債殖利率還高的息收優勢，若遇到降息期間，長天期投資等級債券價格漲幅，將會比中短天期債券明顯，較有機會掌握未來債券資本利得表現。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，因為通膨趨近央行目標，目前，美歐央行降息趨勢仍然將延續，寬鬆環境將有利債市表現。

再加上，國際政經局勢目前還有不確定性存在，市場對於具有防禦性質，又具有穩健收益特性、殖利率水準也具吸引力資產，仍有配置需求，後市表現可留意。

其中，結合ESG概念的長天期BBB級債特別值得留意，兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，且長天期債在降息循環中，受惠程度也相對較高。

根據彭博統計，截至11日，投資等級債券指數從今年初以來，績效均凌駕美國公債指數，尤其是BBB級投等債。自從川普宣布當選以來，績效上漲表現贏過A級債券指數，也同步大幅領先美國公債指數。

法人認為，長天期美國BBB級投資等級公司債指數，因為存續期間較長，未來降息反而有機會帶來資本利得表現空間，息利雙贏的可能性相對突出，建議投資人可趁目前BBB級債券仍處於高殖利率階段，先進場卡位相關債券ETF。

專家表示，近兩年債券ETF不僅產品類型更趨多元，在通膨趨緩、美歐降息循環展開為債市打造順風環境下，買氣更是直線上升，截至11月底止，整體原型債券ETF規模更接近新台幣3.08兆元，較去年底增加近1.03兆元。可見愈來愈多投資人透過債券ETF來進行資產配置，或是建立穩健收益來源、平衡投資組合波動，以及掌握降息趨勢下帶來的潛在價差空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。