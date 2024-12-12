00881是科技版0050！達人「台灣對5G不可或缺」：成分股含台積電、聯發科、鴻海

涵蓋全5G產業的ETF，00881號稱科技版的0050。台灣企業在全球5G產業中，扮演非常關鍵的腳色，全球5G關鍵零組件，多數來自於台灣。

國泰台灣5G+（00881），就是為此而誕生的ETF，其成分股涵蓋了台灣5G的全產業，00881上市以來表現不俗，多半是由於5G技術和科技產業在近年來的蓬勃發展。

國泰台灣5G+（00881）的選股方式非常簡單，白話來說是納入台灣有關5G產業的公司，從上游到下游都包括其中。

因為是5G，00881的成分股都聚焦在半導體業或其他科技業別，00881也有考量配息，其平均值利率約在4~5%左右。

00881的成分股像是台積電、聯發科、鴻海，即使放眼全世界也都是該領域的龍頭企業，有人可能會說那未來有6G甚至7G怎麼辦？基本上未來發展就算6G、7G也都不會離開這些企業。

這檔ETF涵蓋5G產業的不上、中、下游產業鍊，包括半導體、通訊設備、電動車設備、手機品牌等，具有高成長潛力和穩定的配息。

總體來說國泰台灣5G+（00881），適合看好5G相關產業的朋友。

由於其產業幾乎為科技類股，上市以來的累積報酬率算是相當不錯，不過因此也要有承擔波動的風險，其選股邏輯也相對注重未來科技產業的布局，同時其配息雖稱不上最高但還算是穩定，如果你對此產業有興趣可以多多觀察。

◎本文內容已獲小弱肌理財中授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。