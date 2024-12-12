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統一獅轟出台灣尚勇 「統一方普拉獅」00757也是世界第一等

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
圖／經濟日報製圖
圖／經濟日報製圖

統一獅主將今年帶領台灣棒球轟出世界冠軍，在投資界裡，也有「統一尚勇」的傳奇，就是統一投信有一檔「方普拉獅」FANG+ ETF（00757），憑藉強勁的彈跳力，大舉吸引全球資金簇擁，在全球FANG+ ETF規模中也是世界第一等！

「方普拉獅」是FANG+的中文諧音，而統一FANG+ETF（00757）的吉祥物也是一隻可愛的獅子。00757成分股只選最有王者風範的科技巨頭，今年來股價也展現「尚勇」的氣勢，統計至昨日（12月11日），輝達（NVIDIA）狂飆181%，網飛大漲92%，博通跟ServiceNow也有六成以上漲幅，即使是今年來漲幅40%略顯落後的谷歌，近兩日也因量子晶片運算技術獲取重大突破，飆風再起。

00757因為一次擁有這些科技天王，涵蓋了全球最前沿趨勢領域，各個天王輪漲帶動，所以股價一路不回頭。看回不回的股價也吸引投資人搶進申購，淨申購天數進入第八個交易日，連帶規模迭創新高。依照統一投信官網的申購買回清單估算，00757規模已超過400億元，總計今年來已經增胖273億元，是投信所有跨國投資股票型ETF增額冠軍。

00757今日市價上漲2.85元或2.81%，收上104.35元，再度創下新高，持續坐穩海外原型ETF股王位置，成交量來到6,211張；累計今年以來市價漲幅來到59.68%，高居所有ETF第四強。

目前全球追蹤同樣指數的原型ETF共有六檔，據彭博統計至11月底，00757當時規模為新台幣341.86億元，就已經是全球NYSE FANG +ETF之冠，統一「方普拉獅」00757跟統一獅一樣制霸天下，且還在持續擴大實力。除了00757，在澳洲掛牌的Global X FANG+ ETF，規模折合新台幣189.33億元居第二名，掛牌在韓股的Samsung KODEX FANG Plus ETF，規模折合新台幣135.95億元居第三名。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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