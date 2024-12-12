00918僅它12月「無降息還成長」配0.84元！ 阿格力讚：不愧高填息ETF之名

12月是高股息ETF除息的旺季，下圖來看很多檔都是配息數字衰退的，7檔下降6檔持平，只有大華優利高填息30（00918）是成長。

近期因為00929配息有減少的關係，成交量爆天量，一天達百萬張，因為許多投資人都不存了！

降息其實是必然？

但是高股息ETF有這樣的配息表現很正常，一點都不意外。

因為今年大盤上半年，有讓投資人感覺可以買車買房了，下半年又馬上回歸現實，是不是「該好好上班」！

7月到11月25日為止，整個大盤的含息報酬是-2％左右：

也就是說大盤沒漲，那高股息ETF很多都是拿資本利得，且選股也是挑市值比較大的公司，投資人喜歡領股利，因為大盤沒什麼漲所以可以發放股息的空間也就相對自然的比較少。

再加上今年上半年漲比較多，以台股目前的位階來看，現在殖利率只有2點多％左右，自然高股息ETF的配息就不如預期，成分股跟殖利率就沒有之前高，近半年的資本利得又沒有像2023年一整年跟2024上半年那麼好。

00918逆天調漲股息的關鍵

其實高股息ETF是可以透過一些指標觀察，大概可以知道大方向，雖然不一定看到的方向絕對是好的（配息會增加），但至少要大減就不太可能。

可以觀察投信官網每檔ETF淨值的組成，主要可以分成三部分：

第一、面額

通常就是基金發行價。

第二、收益平準金

又可以細分兩個的部分，但通常投信不太會揭露各自是有多少組成，只有少部分會揭露。

1.成分股領到個股息

2.新增申購單位扣繳的平準金（為了預防太多人購買ETF，而稀釋了股息）

第三、資本損益平準金

已實現／未實現損益

帳面上的意思很簡單，就是成分股汰換跟未汰換，帳面上有沒有賺錢。

高股息要維持好的配息率，資本利得的損益就會非常重要。

而00918在7月底的時候累積的資本損益平準金是7.44元，到11月底的時候是8.16元；光是看到沒有衰退，結果配息沒有衰退的情況下其實也就不會太意外了。

對比同期大盤表現，7月底到11月底，整個大盤是小小漲，但是其實期間很多高股息ETF績效是不如大盤的。

也因為00918在這段時間沒有下跌，所以才可以維持住一個好的配息；因為通常高股息ETF股價下跌的時候，資本損益平準金也是往下的，所以會漲的高股息ETF之後配息應該也會比較不錯。

風險與報酬的比較

夏普值 衡量投資組合CP值的首選指標。 判定投資組合能否用「愈低的波動」，尋求「愈高的報酬」。 計算公式=(報酬率-無風險利率)/標準差

整理了五檔夏普值比較高的高股息ETF：

第一名：00915 第二名：00918 第三名：00713 第四名：00907 第五名：00713

波動度在15％上下，所以波動會比大盤還要小，跌的時候看到大盤也跌比較多，心裡面就會覺得好像還過得去。

人就是這樣，自己考60分，看到隔壁考55分，就會覺得「還好、還好」自己考得還算不錯！

而00918在12月除息的ETF名單中是唯一增加的，夏普值排名第二，也是名列前茅。

配息增加會不會不容易填息？

沒有填息就等於左手換右手！整理了所有季配息高股息ETF，直接做一個生死的決鬥，看看最近一次填息的狀況：

到11月30號為止，唯一填息的也只有00918，其他請加油！

也不愧00918名稱有「高填息」三個字，因為選股邏輯就是選成分股至多15次除息裡面，選裡面填息率比較高的。

但也要想不是15次都在多頭，所以能填息代表選到的公司，通常長期以來基本面表現比較好。

2023迄今大概2年，00918有6次除息，中間雖然是一路多頭，但是起伏還是有，6次除息中有5次填息；所以填息表現還是前段班！

配息期望值

00918表現第一，不愧高填息ETF之名，年化配息達11％，然後填息率超過8成。

高股息ETF未來的風險

但明年00918還一定有11％嗎？沒有人可以保證，因為大盤起起落落，近半年大盤也沒有大跌，只有上述所說的-2％而已。

但是這麼多高股息ETF的配息，就開始縮水，其實是回歸基本的表現。

因為之前能配這麼多是因為2023年一路多頭，高股息ETF像是00918去年含息報酬超過4成，所以當然賺了很多的資本利得，可以陸續發給投資人。

但就我觀察，各大投信都是盡量採一個穩定股利的狀態，因為投信也不想被罵，但是也不是想穩定就穩定，也不能隨便拿收益平準金出來發，那是用來防止股息被稀釋的。

真正要發還是要在資本利得上，有收穫才可以！

提醒大家高股息ETF儘管它波動度比較低，夏普值也有眾多都超過1，但是如果盤勢沒有持續的上漲，股息在未來一年縮水，這個是可以預見的事情。

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