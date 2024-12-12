台灣散戶大軍狂買債券ETF 流入資金亞洲第一

彭博資訊報導，台灣投資人已經成為亞洲地區最大的債券類ETF買家，將數百億美元的龐大資金投入美國公債。

彭博彙整的資料顯示，台灣投資人今年買進被動型ETF的金額高達290億美元，金額是亞洲地區總流入資金的一半以上。其中80%的的ETF投資於美債。

彭博指出，美、台10年期公債利差約有270個基點，令台灣投資人對美債投資趨之若鶩。流入美債ETF的資金主要來自散戶投資人，他們追求比連結保單標的報酬更好的投資。保險業者也投入這塊市場，以持有本地掛牌ETF取代直接買進海外債，試圖省下外匯避險成本。

中國信託投信固定收益投資主管張勝原說：「全球利率上升時，債券ETF成為散戶追求高利報酬的優先選項，現在美國聯準會開始降息，他們也想趁機由債券價格上漲賺取一些資本利得。」他還提到，台灣今年散戶湧入債券ETF市場的力道，甚至勝過機構投資人。

中國信託投信估計，台灣950億美元的債券ETF市場當中，散戶投資人占40%；2019年時的占比則是不到25%。台灣投信投顧公會截至10月底的數據顯示，台灣掛牌的固定收益ETF資產規模，較去年底顯著增加46%。

彭博分析，台灣投資人對美債的曝險這麼高，一旦川普上任後的政策導致美國財政赤字更高、通膨再現，就非常容易遭受損失。而台灣注入外國債券ETF的金流強勁，也對台幣匯價構成壓力。今年以來，台幣兌美元已經貶值近6%，即使有著外資匯入科技掛帥台股的支撐，仍然走低。

荷蘭ING銀行大中華首席經濟學家Lynn Song認為，基於台灣投資人購買海外債券基金的動能持續，台幣將會繼續承壓，因為債券利差還是很大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。