日本經濟復甦中...日股被嚴重低估？股魚推薦3檔ETF：00972金融股佔比最重、升息吃香
近期投資人都在哀號，想投資中國、看起來經濟點火起不來；想投資韓國、好像是自己在內訌；想投資台灣、對岸又跑來軍演嚇死人，哪裡還有安穩的好鄰居可以佈局的啊？
來看過來、看過來，每年都在往日本跑的你，說不定看到這篇文時正泡在溫泉旅館中，你可知道日本經濟正在轉強中？不論是GDP、薪資成長、CPI都迎來成長動能，更不要說日經指數已經快要收復泡沫經濟的40000點高峰。
這一切都在告訴我們，日本正在扭轉世人印象迎來增長。
而且更重要的是，日本有著一大堆低股價淨值比的賺錢企業，日本證交所強迫這些公司要想辦法將淨值比提高到1以上，不然就要強制下市。
你知道嗎？要提高淨值比只有兩條路
1、買股票庫藏與打消（降低股本、提高EPS）
2、多配發股票股利提高殖利率（降低資產數）
當EPS提高、股利數字上升，看看台灣就知道會發生什麼事情，不就是股價提高了嘛？這樣一來就能順利提高PBR。
所以在2021年開始，這些所謂的低PBR的價值股，紛紛年年交出優於指數的績效，完全扭轉了過去的表現。
那既然政策面上，正在鼓勵日本企業往提高PBR的路上走，整體經濟也在往好的方向發展，相對於中國、韓國股市而言，投資已開發國家的日本顯然是個好選擇。連巴菲特都早早就進軍日本市場，幫投資人踩點過了，賺了一票了呢!
那要投資日本市場有好幾種選擇，像是投資日企龍頭的復華日本龍頭（00949）、投資日本商社的中信日本商社（00955）、或是鎖定政策改革與價值股的野村日本價值動能高息ETF（00972），投資人可以按照自己的想法來佈局。
不過即將發行募集的00972有三大特點是我們要特別注意的：
1、唯一一檔金融股比重近30%，是日本升息循環的受惠族群
2、唯一鎖定日本價值股進行布局
3、唯一搭著日本證交所改革PBR政策來進行選股
很完整的鎖定在這波政策面的改革風潮起飛，如果有興趣的話，可以參考節目內容說明，相信看完後對於日本投資機會在哪會有更深刻的了解。
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