快訊

獨／新北警察局長遭批帶7人「包圍」議員 她開記者會爆霸凌案：深感恫嚇

台大不孕症名醫爆性騷 台中這醫院證實：上月在北部分院任職

疑酒駕又毒駕！台中22歲男狂飆亂撞6車 釀1死2傷恐怖畫面曝

日本經濟復甦中...日股被嚴重低估？股魚推薦3檔ETF：00972金融股佔比最重、升息吃香

聯合新聞網／ 股魚
專家認為日本經濟正在復甦。日股示意圖／歐新社
專家認為日本經濟正在復甦。日股示意圖／歐新社

近期投資人都在哀號，想投資中國、看起來經濟點火起不來；想投資韓國、好像是自己在內訌；想投資台灣、對岸又跑來軍演嚇死人，哪裡還有安穩的好鄰居可以佈局的啊？

來看過來、看過來，每年都在往日本跑的你，說不定看到這篇文時正泡在溫泉旅館中，你可知道日本經濟正在轉強中？不論是GDP、薪資成長、CPI都迎來成長動能，更不要說日經指數已經快要收復泡沫經濟的40000點高峰。

這一切都在告訴我們，日本正在扭轉世人印象迎來增長。

而且更重要的是，日本有著一大堆低股價淨值比的賺錢企業，日本證交所強迫這些公司要想辦法將淨值比提高到1以上，不然就要強制下市。

你知道嗎？要提高淨值比只有兩條路

1、買股票庫藏與打消（降低股本、提高EPS）

2、多配發股票股利提高殖利率（降低資產數）

當EPS提高、股利數字上升，看看台灣就知道會發生什麼事情，不就是股價提高了嘛？這樣一來就能順利提高PBR。

所以在2021年開始，這些所謂的低PBR的價值股，紛紛年年交出優於指數的績效，完全扭轉了過去的表現。

那既然政策面上，正在鼓勵日本企業往提高PBR的路上走，整體經濟也在往好的方向發展，相對於中國、韓國股市而言，投資已開發國家的日本顯然是個好選擇。連巴菲特都早早就進軍日本市場，幫投資人踩點過了，賺了一票了呢!

那要投資日本市場有好幾種選擇，像是投資日企龍頭的復華日本龍頭（00949）、投資日本商社的中信日本商社（00955）、或是鎖定政策改革與價值股的野村日本價值動能高息ETF（00972），投資人可以按照自己的想法來佈局。

不過即將發行募集的00972有三大特點是我們要特別注意的：

1、唯一一檔金融股比重近30%，是日本升息循環的受惠族群

2、唯一鎖定日本價值股進行布局

3、唯一搭著日本證交所改革PBR政策來進行選股

很完整的鎖定在這波政策面的改革風潮起飛，如果有興趣的話，可以參考節目內容說明，相信看完後對於日本投資機會在哪會有更深刻的了解。

◎本文內容已獲股魚授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00949復華日本龍頭 00955中信日本商社 00972野村日本動能高息ETF 日本經濟 日股

延伸閱讀

00919配0.72、高股息中一枝獨秀！19日最後買進 專家：股價在28.8以下都很甜

天品（6199）暴漲330%、「天國概念股」也要跨界AI！專家：這公司太狂

00929配息腰斬、苦主揮刀停損…網見其他存股標的安慰：00878報酬40%、打趴一半人

個股進場、買入卻大跌...該停損或攤低？40年全職投資高手5原則：維持才能賺大錢

相關新聞

日本經濟復甦中...日股被嚴重低估？股魚推薦3檔ETF：00972金融股佔比最重、升息吃香

近期投資人都在哀號，想投資中國、看起來經濟點火起不來；想投資韓國、好像是自己在內訌；想投資台灣、對岸又跑來軍演嚇死人，哪裡還有安穩的好鄰居可以佈局的啊？

00878股息入戶頭一張可領550元！ 專家：少數歷經過市場多空循環的高股息ETF

ETF達人分析，00878已經成立四年，是少數歷經過市場多空循環的高股息ETF，產業配置多元、落實風險分散，但又避開高波動的景氣循環類股...

不要聽信財經網紅該投資什麼！ 巴菲特：「不要問理髮師，你是不是該理髮」

記住：「永遠不要問理髮師，你是不是該理髮。永遠不要聽信財經網紅，我要投資什麼。」

00878股息入帳準備拿來買00919！ 真星華：不會刻意避開二代健保補充保費

收到00878的股利通知書，加薪4個月，明天一早入帳，就要拿來買00919，在12月19日前買完，參加20日的除息。

台灣散戶大軍狂買債券ETF 流入資金亞洲第一

彭博資訊報導，台灣投資人已經成為亞洲地區最大的債券類ETF買家，將數百億美元的龐大資金投入美國公債。

美股狂飆想上車？股魚「研發是未來獲利關鍵」：台灣看00935、美國選00971

美股漲到恨天高！除了SPY、VOO、QQQ還能買什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。