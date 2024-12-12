00878股息入戶頭一張可領550元！ 專家：少數歷經過市場多空循環的高股息ETF

國泰永續高股息（00878）擁有國民ETF之稱，深受投資人喜愛，在高股息ETF之中，穩坐基金規模、受益人數、定期定額人數三料冠軍，今年第四季配息不縮水，而能穩定配息的主因，就是成分股配息來源有避開配息不穩定的景氣循環股，所以此次能維持每股配發0.55元，投資人持有一張可以領到550元，股息在今天入帳，154萬股民們別睡啦！快起床刷本子。

ETF達人分析，00878已經成立四年，是少數歷經過市場多空循環的高股息ETF，產業配置多元、落實風險分散，但又避開高波動的景氣循環類股，電腦及周邊設備、半導體、金融族群，權重各佔約2成，聯詠、聯發科、日月光、緯創、國泰金、中信金等優質企業，都是成分股之一，即使遭遇產業輪動，也不用擔心股價劇烈震盪，同時能吃到產業輪漲行情。

市場專家點出，Google最新的量子技術能在5分鐘內完成超高難度運算，可望翻轉AI新世代，有望引爆新一波商機，台灣電子大廠廣達攜手Google衝刺高速運算領域，積極投入量子電腦，有機會分食這塊大餅，優先受惠；此外，科技大廠近期陸續公布11月營收，緯創、英業達雙雙繳出亮眼成績，緯創營收達952.43億元，創歷年同期新高，英業達則是608.58億元，寫下歷史單月次高成績，種種因素對於持有這些標的的00878都是利多。

法人券商近一步分析，綜觀2025年投資市場仍是以半導體及AI為主旋律，且美國降息循環開跑，明年將會是殖利率全面重回正斜率的元年，根據過往經驗，此情境下最有利科技軟硬體及半導體產業，樂觀看待股市發展，建議投資人可以把握低檔加碼，迎接行情到來。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。