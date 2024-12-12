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尖牙股指數威風 00757早盤漲勢居原型 ETF 之冠

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國消費者物價指數（CPI）持續上升，穩固了聯準會下周降息預期，大型科技股帶動NYSE FANG+尖牙股指數勁揚2.95%，勝過美股四大指數。追蹤該指數的統一FANG+（00757）12日跳空開高在104.45元，大漲約3％，不但持續改寫歷史新高，且是早盤漲勢在全市場中最帶勁的原型ETF。

00757成分股的利多頻傳，瑞穗分析師Jordan Klein表示，輝達（NVIDIA）強勁的財務表現，以及在持續成長的AI市場中的戰略定位看俏，該研究機構預測，輝達股價可能在明年3月的GTC大會（GPU Technology Conference）和新產品Rubin發表之前達到160至170美元。輝達股價受激勵漲逾3%，其餘Google母公司Alphabet漲幅超過5%，亞馬遜、谷歌、Meta也同步創歷史高點。

若統計今年初以來至11日，輝達狂飆181.39%，Meta大漲79.28%，亞馬遜漲51.55%，谷歌漲40.39%，00757因為一次擁有這些科技天王，所以股價一路不回頭。連帶規模也迭創新高，依照統一投信官方網站10日資料，00757規模已超過390億元。

投資專家表示，00757漲勢不間斷，投資人資金簇擁下，00757最新規模應該已經突破400億元歷史高水位，在全球追蹤NYSE FANG+指數的ETF中也是規模最大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

消費者物價指數 輝達

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