不要聽信財經網紅該投資什麼！ 巴菲特：「不要問理髮師，你是不是該理髮」

巴菲特：「不要問理髮師，你是不是該理髮。」

今天如果有些專門介紹ETF的財經網紅，有可能從他們的口中聽到某ETF的選股邏輯有缺點或問題嗎？

答案是：不會，因為如果他們說了某ETF的缺點，從此以後就不會再有基金公司下業配給他們。就算他們知的看出某ETF的瑕疵，他們也不能說。 長此以往，他們的論述必定報喜不報憂，採納這種偏頗的觀點作出的投資決策，也會出現偏誤。

如果今天有些專門吐槽某投資方式的財經網紅，他們的投資建議是否就中肯值得可以採信？

答案也是：不行，例如：「買高股息ETF老了睡公園」，那00713連續3年績效打敗0050，怎麼不會睡公園？「有錢就ALL IN市值型ETF」，錢都ALL IN光了，下次回檔時哪還有錢繼續ALL IN？ 如果不是有穩定高薪工作，不缺現金流收入為前提，如何不斷ALL IN投入？而且這種做法根本就不叫ALL IN，這叫做：不定期不定額投資。 仔細思考就知道，這些論點根本站不住腳。這些說法只是要用類似人咬狗的行為，譁眾取寵吸引觀眾的目光，並非為了觀眾的投資成敗而著想。

採納偏誤觀點的投資建議，做出來的投資決策必定有偏誤。記住：「永遠不要問理髮師，你是不是該理髮。永遠不要聽信財經網紅，我要投資什麼。」

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