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00878股息入帳準備拿來買00919！ 真星華：不會刻意避開二代健保補充保費

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為12月11日

收到00878的股利通知書，加薪4個月，明天一早入帳，就要拿來買00919，在12月19日前買完，參加20日的除息。

今年全年的補充健保費9千多元，很多嗎？

前幾天帶小朋友去大醫院看診，健保就負擔4千多元，一下子用掉補充健保費的一半，如果沒有健保制度，一次自掏腰包5千多元，荷包會很痛。

更不用說，全年下來，全家人難免有小感冒什麼的需要看醫生，在有健保的情形下，今年累積支出醫療費約2.5萬元；如果沒有健保，每次都要花大錢，不敢想像醫療費會是2.5萬元的幾倍。

健保制度要好好愛惜，有能力負擔補充健保費，就當做善事，助人助己。我不願想盡辦法刻意去避開，然後沾沾自喜又省了多少補充健保費，省那幾塊錢又不會變有錢。

萬一哪天健保撐不下去倒了，每次看診花1000元以上，我想沒有幾個受薪階級能受得了。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 二代健保補充保費 季配息 感冒

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