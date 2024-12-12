00878股息入帳準備拿來買00919！ 真星華：不會刻意避開二代健保補充保費
＊原文發文時間為12月11日
收到00878的股利通知書，加薪4個月，明天一早入帳，就要拿來買00919，在12月19日前買完，參加20日的除息。
今年全年的補充健保費9千多元，很多嗎？
前幾天帶小朋友去大醫院看診，健保就負擔4千多元，一下子用掉補充健保費的一半，如果沒有健保制度，一次自掏腰包5千多元，荷包會很痛。
更不用說，全年下來，全家人難免有小感冒什麼的需要看醫生，在有健保的情形下，今年累積支出醫療費約2.5萬元；如果沒有健保，每次都要花大錢，不敢想像醫療費會是2.5萬元的幾倍。
健保制度要好好愛惜，有能力負擔補充健保費，就當做善事，助人助己。我不願想盡辦法刻意去避開，然後沾沾自喜又省了多少補充健保費，省那幾塊錢又不會變有錢。
萬一哪天健保撐不下去倒了，每次看診花1000元以上，我想沒有幾個受薪階級能受得了。
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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