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美股狂飆想上車？股魚「研發是未來獲利關鍵」：台灣看00935、美國選00971

聯合新聞網／ 股魚
00935、00971都是注重「研發」的選股邏輯。美股示意圖／歐新社
00935、00971都是注重「研發」的選股邏輯。美股示意圖／歐新社

美股漲到恨天高！除了SPYVOOQQQ還能買什麼？

美股選後的不穩定因素消除，迎來一波新的漲勢，除了SPY、VOO這些追蹤標普五百指數外，還有什麼投資商品能跟上這波趨勢呢？

說到美股科技族群的強大是有目共睹，其他產業的創新發展也引領潮流，這背後都是持續不斷研發投入，換言之有能力投入高研發的公司，其未來的獲利增長也是可以預期。

想想看初代iphone跟現在的差異性，這都是研發投入換來的成果，除了科技業外，不同產業也都是靠研發來換取增長動能。

那我們投資放在這些高研發投入、且經營績效良好的公司，不就等於掌握未來成長機會？

在台灣有一檔00935是鎖定研發投入來佈局的產品，今年就交出了31.45%績效，當時就有人問有沒有美股類似的產品，現在不就來了嗎？

野村美國創新研發龍頭ETF（00971），看名字就知道了吧！鎖定創持續新研發的大型公司，這樣以來想選美股高研發或是台股高研發都沒問題啦。

🇹🇼台股選：野村臺灣新科技50（00935）

🇺🇸美股選：野村美國創新研發龍頭ETF（00971）

想要來個大人買，當然沒問題，通通都佈局就免煩惱。

那當然不免俗的，很多人會擔心高點的問題。這也是老問題了，你不是第一個問也不會是最後一個，我只能說高點只存在於短期的當下，在長期持有的洪流中，高點只存在於未來。

◎本文內容已獲股魚授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00935野村臺灣新科技50 00971野村美國創新研發龍頭ETF QQQ SPY VOO 科技股 美股

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