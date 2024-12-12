台股12月一掃上月下跌陰霾 這檔台股高息ETF漲幅勝大盤

12月以來，大盤一掃11月下跌陰霾，統計12月以來上漲近千點，漲幅2.88%，擁有占台股ETF受益人七成以上的台股高息ETF表現最受關注，觀察同期間台股高息ETF含息績效僅有00919群益台灣精選高息漲幅勝大盤，期間漲幅近2.99%；進一步觀察漲幅前十名同期間成交量表現，00919日均量近8.2萬張最熱絡。

ETF理財達人表示，00919在12月2日公布第7次預估配息0.72元維持新高，吸引投資人提前卡位，00919本次除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日。

ETF理財達人指出，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦市場的波動度，配置中不可或缺的即是高息資產，因高息資產除具備易漲抗跌的特性外，其有息收保護亦相對較能承受市場利空因素衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，而台股是投資人最熟悉的市場，投資理財上台股高息ETF不可偏廢。

ETF理財達人認為，擁有百萬投資人的00919息利雙收，吸引投資人趨之若鶩，也是受益人今年成長最多的台股ETF，有別於其他台股ETF，00919成立以來配息穩定步步高，本季預估配息0.72元維持新高，連續7季年化配息率都逾10%。以00919預估配息0.72元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁價位還在28.8元以下多買來降低成本。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，雖然大家對於美國新當選總統川普即將上任可能引發金融市場波動劇烈，不過在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

謝明志指出，川普政府仍把AI相關投資領域放在政見推薦主軸中，趨勢仍對台灣電子產業有利。對於台股後市，在AI 需求及內需穩定的扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道，目前市場預估台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長為經濟底氣，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。 大盤波段低點以來台股高息ETF漲幅前十名表現。（資料來源：CMONEY、2024/11/29~2024/12/11）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。