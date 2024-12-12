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台廠伺服器全球稱霸受惠AI最大 台股AI ETF後市衝勁足

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣AI伺服器出貨全球占比（資料來源：MIC、台新投信整理)
台灣AI伺服器出貨全球占比（資料來源：MIC、台新投信整理)

台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）研究團隊指出，萬物AI時代來臨，帶動AI伺服器市況火熱，市場估計2024-2032年，全球AI伺服器市場規模年複合成長率將高達18%，台灣AI伺服器出貨全球占比達九成，具研發能力、垂直整合及水冷散熱技術的供應鏈，受惠最大，未來營收前景可期，布局台股AI ETF可搭上大多頭順風車。

台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）研究團隊表示，AI技術透過模仿人類認知功能進行學習、決策和回應，AI概念股涵蓋了從伺服器、晶片、散熱零組件到記憶體、高速傳輸、網通等多個領域，輝達（NVIDIA）認為機器人與智慧製造將是未來十年的關鍵，而台灣專業代工實力與應用，被視為打造輝達生態系的重要關鍵。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳更在Computex 2024中點名43家供應鏈夥伴，又被市場稱黃仁勳概念股，成為台股上攻的領頭羊。

台新投信指出，大語言模型（LLM）語言模型成熟度、精準度提高、成本下降，人機協作時代來臨，以醫療應用為例，Google 發布醫療聊天機器人技術「Med-PaLM 2」，據GMI統計，醫療保健市場生成式AI產值由18億至2032年達200億美元，複合年均成長率有32.6%。在人形機器人方面，Tesla推出的人形機器人「Optimus Gen 2」幫助特斯拉工廠生產，據GII統計，隨著製作成本下降、自動化接受度提高等，預估2028年產值將成長至196.9億美元，複合年成長率51.9%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 聊天機器人

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