AI 商機應用料將遍地開花 台版創新科技牛市行情值得期待

野村投信表示，目前加權、電子指數站上短中長天期均線，目進入12月財報空窗期，加上作帳行情助攻，創新科技股偏多操作勝算大，就中長期成長潛力來說，科技股仍將是較具向上動能的族群題材支撐，搭配AI創新科技電子族群多頭格局未變，加上全球AI科技投資浪潮已成市場共識，其中走在時代尖端上的創新科技，可望持續引領股市投資浪潮，可逢低布局AI、創新科技強勢股。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，時序進入財報空窗期，川普政策將影響股市波動與資金流向，可留意創新科技等族群。川普指控加墨邊境移民與毒品問題嚴重，1月20日就職後將簽署行政命令以關稅來要求加墨改善此情況。近期川普陸續宣布官員任職人選，提出未來提高關稅，即將上路。台股11月以來幾次面對季線保衛戰，所幸進入12月後終於出現多方反撲，大盤站回季線化解再破底危機，這波反彈權值股貢獻功不可沒。

Intel執行長季辛格「被退休」形同宣告過去三年的轉型路線失敗，突顯出台積電在晶圓代工無可動搖的地位，也帶動台灣半導體類股樂觀反彈，不過地緣政治因素仍是一大風險，近期外資期貨空單偏高，短線上大盤應該還是震盪盤堅的格局；近期盤面上大小股類股輪動，但能發現資金基本上還是圍繞AI題材且AI未來趨勢也很明確，預計創新科技研發龍頭相關企業更容易受到市場資金青睞。展望2025年，預估全年台股整體EPS仍可維持雙位數以上成長，獲利挹注全年股市上漲的趨勢不變。

市場盛傳輝達 GB200 與 GB300 伺服器設計中將納入 BBU（電池備援模組），儘管還不確定是選配或標配，但依然受到市場關注，張繼文分析無論是哪一種設計，可預見的是 BBU 的需求將顯著增加，預估將從每個伺服器托盤（tray）配置 2-3 個電池模組增加至 5-6 個，將近兩倍的成長，另外電池芯數量和規格也有望顯著提升，反映在單價上，AI 伺服器 BBU 將高於傳統伺服器的兩倍以上，量價都顯著成長下的商機不言而喻。回顧上一個受惠 AI 伺服器規格提升而需求暴增的產業，散熱絕對是最佳例子，雖然 BBU 的潛在市場規模可能不比散熱產業來的大，但只要 AI 伺服器需求不停止，BBU 產業也有機會進入爆發式的成長階段，台廠供應鏈將憑藉技術優勢搶占先機，成為當前BBU市場的核心受益者。

野村臺灣創新科技50 ETF （00935）經理人林怡君表示，近期全球科技股在美國大選創高後再度蓄勢待發，那斯達克指數持續在歷史高位徘徊，加上往年年底至隔年初常為股市投資旺季，當前更受惠比2023年溫和的利率水準，這些均有助科技股向上動能，加上川普重商主義傾向持續放寬企業監管與減稅均有利於科技公司營運，而對於與歐美科技股高度連動的台股電子類股，則可望受惠接單成長，且台股屬淺碟市場、表現可望更為活潑，尤其是走在浪尖上的創新科技相關標的更值得留意，因為全球對AI等創新科技的需求已呈現爆發式成長，且從各大科技廠開出的財報，例如，輝達最近一季的營收獲利數字等均顯示科技公司營運仍呈現高速成長。此外，創新科技不只有半導體，更擴及BBU及其他軟硬體及發展應用等具成長性題材，這也是當總體與政策環境出現科技股順風時，台灣投資人不用捨近求遠，透過布局台股的「創新科技」相關族群，其表現甚至比美國科技股更具爆發力。

展望2025，張繼文指出，台股在AI發展帶動下，迎接年底到明年初的旺季、作帳及作夢三大行情，驅動市場上漲動能關鍵仍在企業的創新研發，台廠AI供應鏈現階段打下的基礎將帶動AI整合應用的大爆發，AI將有更廣泛的應用，而企業獲利也將成為股市向上的動力，資金料將再度進駐「創新科技」相關族群，有助帶動其向上動能更勝大盤或一般電子類股，短線不確定性因素或增添震盪，反而提供投資人長線的布局。無論川普2.0政策如何，可以確定的是，當前全球AI浪潮方興未艾，全球對AI等創新科技的需求皆呈現爆發式成長，且除了半導體等上游硬體產業之外，接下來商機應用料將擴及至更多產業與族群，因此想參與科技股長期向上成長潛力，建議投資人視己身風險承受度，分批進場逢低布局創新科技，以期在盤勢回升時讓整體投組更具爆發力，參與AI長線成長的大趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。