把握12月降息多頭行情 投資長天期美債 ETF

近期勞動力市場數據公布，美國11月非農就業人數增加22.7萬人，些微優於預期；但失業率從前一個月的4.1％升高到4.2％，顯示美國勞動市場略為走緩，但整體保持韌性。數據公布後，芝商所FedWatch顯示市場預期本月聯準會降息機率高於80%，較先前有所提升；同時明年尚有3碼左右降息空間。永豐投信表示，預期2025年上半年債市多頭格局不改，建議搭配利率敏感度較高的長天期美國債券，參與債券多頭行情。

永豐20年期以上美國公債ETF基金（00857B） 經理人林永祥表示，當前市場對川普政策產生的通膨壓力已經充分認識，但貿易關稅及移民政策對經濟增長的負面影響尚未被完全了解，若市場對未來經濟表現預期出現向下修正情況，美債價格有機會大幅上漲。此外，當前交換利率與美債殖利率短期走勢出現明顯背離情況，按照過往經驗美債殖利率短期有可能快速回落，意味著短期美債價格可能快速上漲。林永祥指出，長天期債券相對於短天期債更具有資本利得優勢，美債殖利率預期再降，投資人可布局美國長天期公債ETF，積極參與美債投資機會。

永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金（00958B）經理人陳鎮平表示，川普提名私募對沖基金經理人貝森特接任下屆美國財長，市場期待華爾街背景出身的新財長將放鬆金融行業管制，使得當前銀行業獲利前景樂觀。此外，我們認為當前美國長天期銀行債整體殖利率及票息率處在相對高點，明年預期將難以維持。殖利率下降趨勢加上金融產業政策，長天期銀行債有望受益，選擇投資級債券違約風險相對非投資級債券低，是當前市場環境下適合投資者的投資標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。