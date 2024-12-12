快訊

新北環狀線修復完成！侯友宜：今中午12點恢復全線通車

百里侯熱身／賴清德憂2026桃園無人可戰 綠營黑馬現身

國防部前部長李天羽病逝 享壽79歲

把握12月降息多頭行情 投資長天期美債 ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期勞動力市場數據公布，美國11月非農就業人數增加22.7萬人，些微優於預期；但失業率從前一個月的4.1％升高到4.2％，顯示美國勞動市場略為走緩，但整體保持韌性。數據公布後，芝商所FedWatch顯示市場預期本月聯準會降息機率高於80%，較先前有所提升；同時明年尚有3碼左右降息空間。永豐投信表示，預期2025年上半年債市多頭格局不改，建議搭配利率敏感度較高的長天期美國債券，參與債券多頭行情。

永豐20年期以上美國公債ETF基金（00857B） 經理人林永祥表示，當前市場對川普政策產生的通膨壓力已經充分認識，但貿易關稅及移民政策對經濟增長的負面影響尚未被完全了解，若市場對未來經濟表現預期出現向下修正情況，美債價格有機會大幅上漲。此外，當前交換利率與美債殖利率短期走勢出現明顯背離情況，按照過往經驗美債殖利率短期有可能快速回落，意味著短期美債價格可能快速上漲。林永祥指出，長天期債券相對於短天期債更具有資本利得優勢，美債殖利率預期再降，投資人可布局美國長天期公債ETF，積極參與美債投資機會。

永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金（00958B）經理人陳鎮平表示，川普提名私募對沖基金經理人貝森特接任下屆美國財長，市場期待華爾街背景出身的新財長將放鬆金融行業管制，使得當前銀行業獲利前景樂觀。此外，我們認為當前美國長天期銀行債整體殖利率及票息率處在相對高點，明年預期將難以維持。殖利率下降趨勢加上金融產業政策，長天期銀行債有望受益，選擇投資級債券違約風險相對非投資級債券低，是當前市場環境下適合投資者的投資標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

殖利率 美國公債

延伸閱讀

凱基推2025台股投資特輯

富喬、華通 押中長天期

月配型債券商品 人氣夯

奇鋐、雙鴻 選中長天期

相關新聞

00919配0.72、高股息中一枝獨秀！19日最後買進 專家：股價在28.8以下都很甜

12月以來，大盤一掃11月下跌陰霾，千點行情再現，統計大盤12月以來上漲近千點，漲幅2.88%，擁有占台股ETF受益人七成以上的台股高息ETF表現最受關注，觀察同期間台股高息ETF含息績效僅有00919群益台灣精選高息漲幅勝大盤，一枝獨秀，期間漲幅近2.99%。

00929配息腰斬、苦主揮刀停損…網見其他存股標的安慰：00878報酬40%、打趴一半人

復華台灣科技優息（00929）配息腰斬，單週超過3萬痛哭跳車，更有人拿來和元大台灣價值高息（00940）相比，直呼「940都比929好」。

大盤跌快1％…00944表現明顯抗跌！ 息大大：換股後表現是真的強

大盤跌221點，幅度0.96%，00944只有下跌0.14%，明顯抗跌。

00918配息創新高0.84元、績效也不錯…現在能存？ 達人：長期投資玩真的就隨時可買

大華優利高填息30（00918）配息好、績效也不錯，心動想要進場現在還可以存嗎？

ETF零股交易 熱力四射

台股昨（11）日跌破23,000點整數關卡，逢低買盤進場大撿高含「積」量、12月除息、反向等三大類台股ETF，帶動台股E...

ESG概念ETF 未來主流

人工智慧（AI）帶動各產業加大相關投資，但背後所潛藏的問題也逐漸浮現，例如，高能耗與製造所產生的碳排放，以及電子垃圾等問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。