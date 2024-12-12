00929配息腰斬、苦主揮刀停損…網見其他存股標的安慰：00878報酬40%、打趴一半人

復華台灣科技優息（00929）配息腰斬，單週超過3萬痛哭跳車，更有人拿來和元大台灣價值高息（00940）相比，直呼「940都比929好」。

對此，有苦主崩潰直呼幹嘛比爛，當初他棄00940、買00929，還很得意選對了，沒想到如今卻虧爆，痛苦之餘終於開始研究怎麼買，最終選定有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878），眼看著報酬飆40%，讓他忍不住直呼：「當初真不該自作聰明！」

月配息ETF跌落神壇，原PO在臉書社團「存股輕鬆學（孫悟天存股-孫太）」以「月配不行了？還是季配好？」為題血淚分享，直呼00929配息腰斬，隔天就創下破百萬張交易量，還看到有人說00940都比00929好，但何苦比爛呢，「之前大家說940很好，我還是繼續堅持我的929，本來看到每個月帳戶錢變多很開心，940變爛的時候還很得意選對了」，結果不只配息越來越少，就連股價都慘不忍睹。

言即於此，原PO難過直呼，「不知道要說什麼…看到新聞說上禮拜有3萬多人清空，我也是其中一個」，雖然相較其他大戶來說，他只有虧幾萬元，但還是很難過。

原PO回憶起他存股買高股息ETF的初衷，是想要長期持有、利滾利，買完就能放著不管，慢慢累積張數，穩定領息，「這次經驗真的讓我上了一課…就連大家推的高股息都不能亂買，像929就很不穩定、940是穩定的爛」，他也因此決定好好研究ETF到底怎麼投資。

原PO說，他做完功課發現以穩定性來說，00878還是比較強，上市至今穩定填息，雖在股市上漲的時候漲幅沒特別明顯，但股市下挫時也相對抗跌，「難怪這麼多人還是一直都在買878…我真的不該自作聰明」，希望能夠用自己悲慘的經歷來跟大家分享，若想玩短線進出獲利，建議不要玩ETF，但若想長期存股，建議挑相對穩定，不會大起大落的ETF，而他存00878至今報酬已來到正40%，未來將每個月持續投入1萬元。

對此，網友紛紛留言「我也是從以前就抱878沒換過，很慶幸堅持到底沒有下車」、「超後悔當初把878賣掉換成929…月配真的沒有比較強欸」、「最近ETF大洗牌，洗掉一堆換來換去的韭菜，因為一兩次配息或績效不好就換，活該被割」、「我也是878上市抱到現在，每個月還有持續買」、「報酬正40%打趴至少一半以上股民」。

ETF達人指出，國泰永續高股息（00878）之所以有「國民ETF」的稱號，就是因為很多人買，截至12月6號已經有154.8萬股民購入，而能吸引這麼多人，主要原因還是他「夠穩」，近4次配出0.40元、0.51元、0.55元、0.55元，一路向北沒有掉過，穩定填息的紀錄讓投資人不怕是「左手換右手，右手還不小心斷掉」，再加上流動性高的優勢，每次宣布配息都讓投資人越來越多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。