大盤跌快1％…00944表現明顯抗跌！ 息大大：換股後表現是真的強
＊原文發文時間為12月11日
大盤跌221點，幅度0.96%，00944只有下跌0.14%，明顯抗跌。
有一說一，最近00944自從11月中換股後，表現是真的強，主要原因是這檔ETF有不少成分股是別檔高股息ETF沒有的，例如台燿、順達、洋基工程、精誠等股票。
而它們過去一個月都有接近20%的漲幅，部分甚至接近30%。
反觀多數高股息ETF持有的聯電、可成、大聯大等股票，過去1個月都在跌。一來一回，使得00944績效追得非常快！
不過比較可惜的是，很多投資人依舊不認識它，再加上今年高股息ETF一個個配息縮水，現在也對這類商品沒信心了。
不過投資就是這樣，大家一片看好的標的，可能不一定好；反過來默默無名的，才是大黑馬！
◎本文內容已獲 息大大 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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