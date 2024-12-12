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00918配息創新高0.84元、績效也不錯…現在能存？ 達人：長期投資玩真的就隨時可買

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

大華優利高填息30（00918）配息好、績效也不錯，心動想要進場現在還可以存嗎？

回答問題之前，要先問自己長期投資是玩真的還是假的！

如果是玩真的，把00918的指數報酬拉開來看，長期趨勢是向上的，像這種產品樣持續性的布局，甚至現在這個時間點買進，那是沒有問題的。

但就是怕投資人只是打假球！

意思就是如果想要投資00918，任何時間點都可以進場，但是重點就是要持之以恆的持有它！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原影音出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息

財經雪倫

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