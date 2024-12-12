00918配息創新高0.84元、績效也不錯…現在能存？ 達人：長期投資玩真的就隨時可買
大華優利高填息30（00918）配息好、績效也不錯，心動想要進場現在還可以存嗎？
回答問題之前，要先問自己長期投資是玩真的還是假的！
如果是玩真的，把00918的指數報酬拉開來看，長期趨勢是向上的，像這種產品樣持續性的布局，甚至現在這個時間點買進，那是沒有問題的。
但就是怕投資人只是打假球！
意思就是如果想要投資00918，任何時間點都可以進場，但是重點就是要持之以恆的持有它！
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