00918配息創新高0.84元、績效也不錯…現在能存？ 達人：長期投資玩真的就隨時可買

大華優利高填息30（00918）配息好、績效也不錯，心動想要進場現在還可以存嗎？

回答問題之前，要先問自己長期投資是玩真的還是假的！

如果是玩真的，把00918的指數報酬拉開來看，長期趨勢是向上的，像這種產品樣持續性的布局，甚至現在這個時間點買進，那是沒有問題的。

但就是怕投資人只是打假球！

意思就是如果想要投資00918，任何時間點都可以進場，但是重點就是要持之以恆的持有它！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原影音出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。