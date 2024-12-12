ETF零股交易 熱力四射
台股昨（11）日跌破23,000點整數關卡，逢低買盤進場大撿高含「積」量、12月除息、反向等三大類台股ETF，帶動台股ETF零股成交量及金額雙雙成長，分別來到1,221.14萬股、6.41億元，兩項數據均寫下12月以來新高，日成長幅度達25.8%和35.6%。
另外，台股震盪走低，市場避險氛圍濃厚，因反分割而於昨日復牌的元大台灣50反1零股爆量，全日成交55萬股，刷新零股交易上路以來的新紀錄，較暫停交易前一個交易日大增893.7%。
盤中台股ETF零股成交量及成交金額攀升，來到1,181.73萬股及6.25億元。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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