錢進高息ETF 先看總報酬

台股一掃11月下跌陰霾，12月以來漲勢明顯，統計11月底波段低點以來最高上漲近千點，昨（11）日拉回修正，累計漲幅2.8%。由於逢台股配息淡季與盤勢震盪，高股息ETF遭遇配息下降逆風，同期間僅有群益台灣精選高息（00919）漲幅勝大盤，期間漲幅2.9%。

投信法人表示，台股未來12個月現金股息殖利率預估會下調至3%以下，重視現金流規劃的投資人，除了留意配息殖利率，更要關注含息總報酬，才能確實掌握高股息ETF的整體競爭力。

00919目前擁有百萬投資人，也是今年受益人成長最多的台股ETF。昨天成交量8.6萬張，11月底以來的日均量也有8.2萬張，法人推測，00919日前公布第七次預估配息0.72元維持新高後，吸引投資人卡位，本次除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，投資者普遍認為，美國新當選總統川普即將上任可能引發金融市場波動劇烈，在震盪的市況中要穩步達成財務目標，可將高息股納入考量。由於川普政府仍把AI相關投資領域放在政見主軸中，趨勢仍對台灣電子產業有利。對於台股後市，在AI需求及內需穩定的扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道，目前市場預估台灣企業獲利2025年增約16%，雙位數增長為經濟底氣，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。

凱基優選高股息30基金經理人施政廷指出，受惠AI供應鏈進入出貨潮，2025年台股企業獲利可望再創新高，台股本益比獲得實質支撐，台股後市表現空間可期。只是今年企業獲利年增35%，基期已墊高下，2025年企業獲利成長速度預期放緩至15%到16%，市場震盪機率高，具備低波動選股指標的高股息ETF，相對有機會發揮抗跌能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。