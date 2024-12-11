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聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

ESG概念ETF 未來主流

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

人工智慧（AI）帶動各產業加大相關投資，但背後所潛藏的問題也逐漸浮現，例如，高能耗與製造所產生的碳排放，以及電子垃圾等問題。投信業者表示，隨著AI快速發展，地球資源加速消耗，各國對於ESG目標的要求勢必愈來愈嚴格，投資人可透過ESG相關ETF布局投資。

「2050淨零排碳」已成為各國政策追逐目標，而謂淨零排碳是指在特定時間內，全球人為產生的溫室氣體排放量與人為移除的溫室氣體量相抵銷後，達到淨排放為零。簡單的說，就是在最大程度上減少人為排放的溫室氣體，也因此各國不僅積極推動能源轉型，還採最直接手段，如碳關稅、供應鏈篩選。

碳關稅方面，歐盟率先推出《碳邊境調整機制》，計劃自2026年起，對出口到歐盟的特定商品，根據生產過程中產生的溫室氣體排放量徵收碳價格。供應鏈篩選方面，以蘋果（Apple）喊出的「2030供應鏈碳中和」目標最受市場矚目。

台灣屬於出口導向國家，投資人對供應鏈變化特別敏感，ESG投資布局勢在必行。然而，ESG在各產業公司落實程度不易查詢，建議投資人可藉由含有ESG概念的ETF來提早掌握未來市場。

例如，富蘭克林華美推出的FT臺灣永續高息，採用全球代表性的ESG研究與數據供應商「Sustainalytics」做ESG風險評分，持股中的企業皆排除30分以上的ESG高風險者，確保具有永續的競爭力，並且更融入股東權益報酬率概念，替投資人找出能幫股東賺錢且每年持續成長的優良公司，實現「高息、高成長、永續」目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ESG 布局

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