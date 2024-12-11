快訊

美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

謝宜容裁定收押禁見 疑數起多項工程、採購涉貪待追

聽新聞
0:00 / 0:00

3000元每月存006208也很好…10年就有70幾萬！ 莎莉：與錢並肩作戰是人一輩子最大的底氣

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

＊原文發文時間為12月8日

近期學生家裡遭逢變故，對於媽媽一肩扛起家計很是心疼，也讓我再一次反思存錢的重要性。

我們都知道明天和意外很難預測！但至少先做了準備預防那個突如其來，即使只有3,000元也要好好學習投資理財。

試算看看莎莉從大學一年級開始，投入市值型ETF006208，截到此時此刻總報酬約181%，大約經過十年左右的時間，只不過是把3000元拿去定期定額，股市就多給我七十幾萬！

那每個月投資一萬、兩萬、三萬呢？雖然以回測來看十年前的股價低，可以買到更多的股數累積；但試著想像市值型ETF的功能，跟隨整體市場向上的十年後是什麼樣子。

人一輩子最大的底氣，是與金錢並肩作戰，存一個退休後從容的生活，也存一個急需用錢時拿得出手。

存股的路上堅持不容易，我們踏穩步伐一起慢慢走！

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 ETF 存股 市值型

延伸閱讀

富邦金（2881）金控第一…與鴻海獲利差不多市值卻差一倍！ 肥羊：炒股要夠帶種

00918配0.84元、降息潮中逆勢「加息」！稀飯關鍵2選股策略：填息表現僅00878和它能媲美

00918配息加碼至0.84元創新高…操盤有成還是硬撐？ 達人：明年第二季還能維持現在殖利率

靠00878+00929股息7萬元…主動降薪淡出職場！ 存股哥：曾滿腔熱血為公司被視為理所當然

相關新聞

3000元每月存006208也很好…10年就有70幾萬！ 莎莉：與錢並肩作戰是人一輩子最大的底氣

從大學一年級開始，投入市值型ETF006208，截到此時此刻總報酬約181%，大約經過十年左右的時間，只不過是把3000元拿去定期定額，股市就多給我七十幾萬！

台灣出口、台積電獲利雙創高 用「含積量」高的市值型ETF布局

11月台灣出口年增率9.7%，已連續13個月正成長，累計前11個月對美國出口首度跨越千億美元大關，年增高達49.9%，全...

她問擁閒錢1萬該單押金融股還是ETF？ 網推集中投入「這檔」最穩

直接買金融股好還是要買ETF？她面臨兩難課題。一名女網友手邊剛好有1萬元的閒錢可做投資理財，但很猶豫不曉得該買玉山金、兆豐金、0055…

0056、00878、00919…月配1至10萬加薪表公開！ 知美：00919配息0.72元版本

2024年12月2日，群益投信官網公告，00919預計配發現金股利0.72元維持新高，利用知美製作貼文當下最新的收盤價格23.79元計算，年化配息率12.11%。

台灣出口、台積電獲利雙創高！想跟上「ETF這樣挑」就對了

11月台灣出口年增率9.7%，已連續13個月正成長，累計前11個月對美國出口首度跨越千億美元大關，年增高達49.9%，全...

0050、0056納入陽明、長榮！被迫上賊船？達人「老字號有信心」：是買選股邏輯

0050和0056最新選股都選進了航運股陽明，然後0056還多一檔長榮，不少大大哀怨：「又來了！」這樣調整，不會影響ETF的穩定性嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。