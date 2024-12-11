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3000元每月存006208也很好…10年就有70幾萬！ 莎莉：與錢並肩作戰是人一輩子最大的底氣
＊原文發文時間為12月8日
近期學生家裡遭逢變故，對於媽媽一肩扛起家計很是心疼，也讓我再一次反思存錢的重要性。
我們都知道明天和意外很難預測！但至少先做了準備預防那個突如其來，即使只有3,000元也要好好學習投資理財。
試算看看莎莉從大學一年級開始，投入市值型ETF006208，截到此時此刻總報酬約181%，大約經過十年左右的時間，只不過是把3000元拿去定期定額，股市就多給我七十幾萬！
那每個月投資一萬、兩萬、三萬呢？雖然以回測來看十年前的股價低，可以買到更多的股數累積；但試著想像市值型ETF的功能，跟隨整體市場向上的十年後是什麼樣子。
人一輩子最大的底氣，是與金錢並肩作戰，存一個退休後從容的生活，也存一個急需用錢時拿得出手。
存股的路上堅持不容易，我們踏穩步伐一起慢慢走！
◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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