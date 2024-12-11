她問擁閒錢1萬該單押金融股還是ETF？ 網推集中投入「這檔」最穩

直接買金融股好還是要買ETF？她面臨兩難課題。一名女網友手邊剛好有1萬元的閒錢可做投資理財，但很猶豫不曉得該買玉山金、兆豐金、0055、00662、00757或是006208。

原po於Dcard以「金融股還是ETF」為題發文表示，有多餘的1萬元可投入股市，現階段手上的持股有006208（富邦台灣采吉50基金），每月扣款1萬3，00733（富邦臺灣中小）則是每月扣款2千元。

她列出四選一的投資組合，但對於要哪一種陷入選擇障礙。第一種組合是玉山金搭配兆豐金，兩檔金融股皆各扣5千元，第二種則是以金融股為主的ETF 0055（元大MSCI金融），第三種為美國產業為主的00662（富邦NASDAQ）或00757（統一FANG+），第四種則是將這1萬元全數投入買006208（富邦台50）。

總的來算，以她先前已固定每月投入的1萬5和現在又多的1萬來說，總共每月可投入2萬5理財，原po還說她目前資金不多，主要是想投看看其他的標的，但又怕投得太分散，所以上網想聽看看其他人的意見。

文意底下有人留言認為金融股ETF 0055「好像沒有好用到值得買」，其他人認為可買「玉山金」、「建議布局金融股，獲利能力普遍佳，凱基金就很不錯，妳列的這幾檔ETF股價都太高了」。

「我還是持續有買006208+00733定期定額，今年都漲大型權值股，中小企的動能不好733當然績效也不佳，不過還是滿看好其選股方式，畢竟歷史數據來看733表現確實不錯，或是一樣集中投入006208大盤最穩」、「買00878」」。

還有人問原po是否會考慮複委託去定期定額買美股ETF？原po則回應「不排斥，只是需要做功課」。也有人表示，原po列的那檔00662跟QQQ、00646跟VOO是追蹤一樣的東西，但要看怎麼取捨，長期投報跟管理費部分都是直接買美股勝，還有無法質押跟認列資產問題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。