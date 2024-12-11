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0056、00878、00919…月配1至10萬加薪表公開！ 知美：00919配息0.72元版本

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

＊原文發文時間為12月8日

0056、00878、00919 超狂月配10萬加薪表公開！

（2024年12月00919配息0.72元版本）

2024年12月2日，群益投信官網公告，00919預計配發現金股利0.72元維持新高，利用知美製作貼文當下最新的收盤價格23.79元計算，年化配息率12.11%。

12月有不少高股息配息大烙賽，00929復華台灣科技優息，更是宣布腰斬再腰斬配息剩下0.05元，相較之下，00919群益台灣精選高息，可以維持高配息真的是不簡單，知美幫大家整理00919今年總共4次的實際配息，每次換算下來的年化配息率通通超過10%。

00919本次配息資訊如下：

配息金額：0.72元

最後買進日：2024年12月19日

除息日：2024年12月20日

配息日：2025年01月13日

超狂月配10萬加薪表公開！

0056平均月領1至10萬元配息表

月配1萬，年配12萬，需要持有28.038張，總成本104萬5818元

月配3萬，年配36萬，需要持有84.113張，總成本313萬7415元

月配10萬，年配120萬，需要持有280.374張，總成本1045萬7951元

00878平均月領1至10萬元配息表

月配1萬，年配12萬，需要持有54.546張，總成本121萬9104元

月配3萬，年配36萬，需要持有163.637張，總成本365萬7287元

月配10萬，年配120萬，需要持有545.455張，總成本1219萬0920元

00919平均月領1至10萬元配息表

月配1萬，年配12萬，需要持有41.667張，總成本99萬1258元

月配3萬，年配36萬，需要持有125.000張，總成本297萬3750元

月配10萬，年配120萬，需要持有416.667張，總成本991萬2508元

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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