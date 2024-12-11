快訊

洪申翰也滿頭問號…謝宜容逼基層上班時間跑步 集體跑20分鐘到她辦公室

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

台灣出口、台積電獲利雙創高！想跟上「ETF這樣挑」就對了

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

11月台灣出口年增率9.7%，已連續13個月正成長，累計前11個月對美國出口首度跨越千億美元大關，年增高達49.9%，全球經濟成長，AI新興應用商機持續發酵；台積電（2330）公布營收達2,760億元，再創同期新高。國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，投資人可透過「含積量」高的市值型ETF，掌握台股成長契機，而綜觀今年金控獲利優於預期，明年配息備受期待。

國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，00922追蹤MSCI台灣領袖50指數，嚴選台灣市值前50大，第一大成分股即是台積電，占比約三成，其他主要成分股包括鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）等，另有兩成金融股及部分傳產股，觀察今年全台14家金控獲利優於預期，前11月大賺5714億元，創史上新高，年增近六成，其中富邦金（2881）大賺逾一個股本，國泰金（2882）EPS 7.44元、中信金（2891）EPS 3.45元，各家累計EPS相當可觀，法人關注明年股利發放水準可望優於去年。

蘇鼎宇進一步分析，00922持有台積電約三成，在台股上漲時有機會衝高資本利得，進可攻退可守，既可分散風險又不錯過台股上漲行情。值得注意的是，00922考量MSCI企業低碳轉型分數，成分股中未持有傳統塑膠油電產業，例如年報酬衰退4~5成的台塑四寶，聚焦成長性佳的企業。

蘇鼎宇指出，00922兼具市值、高息與長期發展，目前單張價格約2.15萬元，經保費率僅有0.235%，相較台積電單張104.5萬元更好入手，建議定期定額持續買進，利用時間創造複利效果，為退休規劃、孩子成長做準備。展望後市，國泰投信ETF研究團隊認為，自1972年以來，美國大選前後台股走勢通常先跌後漲，大選後半年漲幅平均超過20%，上漲機率近八成，年底有作帳行情，明年更有元月行情啟動，台股基於高股息與AI題材輪流點火、企業獲利穩定、景氣保持暖熱等3大利多，報酬可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台積電 台股

延伸閱讀

元大證券ETF活動火熱倒數 商務艙機票、iPhone16大方抽

權值股不給力！台股收盤下跌221點失守23,000點 台積電收跌20元

台積電11月營收 失守3,000億大關…法人樂觀Q4業績有望超標

外資：台積電美廠成本貴30% 衝擊4奈米獲利

相關新聞

0050、0056納入陽明、長榮！被迫上賊船？達人「老字號有信心」：是買選股邏輯

0050和0056最新選股都選進了航運股陽明，然後0056還多一檔長榮，不少大大哀怨：「又來了！」這樣調整，不會影響ETF的穩定性嗎？

00940今日除息0.04元 陷入貼息窘境

元大台灣價值高息（00940）11日除息，參考價9.48元，不過以9.45元開出後，即陷入貼息窘境，一度下跌至9.42元...

成立久的ETF獲利為何有可能較高？KN先生：0056收益及資本平準金還有12.19元

很多高股息ETF都是今年才成立的，今年2024大盤指數已偏高，進場買成份股的價位就會比較高，所以今年8和9月修正時或多或少會受傷。

存股逢低加碼必勝？專家「川普回歸明年震盪」高股息3建議：小資族難靠此翻身

存股是一種交易週期較長的投資方式，但隨著川普將重返白宮，市場預期會受到更多政治、政策與消息影響，出現「跌得快、反彈也快」的特色。若市場波動將加劇，《今周刊》存股助理電子報總編輯謝富旭在網路財經節目「財富狂犇」提醒， 2025 年存股策略可以用「敏」一個字來概括，並分享存股三大調整方向。

除00918逆勢上升外…高股息ETF各檔都難逃「降息」！ R爸：有高有低很正常

最近高息ETF降息風不斷，從月配息型燒到季配息型，除了00918逆勢上升之外，幾乎各檔都難逃降息命運...

00918配0.84元、降息潮中逆勢「加息」！稀飯關鍵2選股策略：填息表現僅00878和它能媲美

近期在月配息ETF大多降息的環境下，有一檔ETF卻逆勢而行，不但未降息，甚至還創下了歷史配息新高！這檔ETF就是大華優利高填息30（00918）。讓我們來揭開它的「高息秘訣」吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。