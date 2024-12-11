台灣出口、台積電獲利雙創高！想跟上「ETF這樣挑」就對了

11月台灣出口年增率9.7%，已連續13個月正成長，累計前11個月對美國出口首度跨越千億美元大關，年增高達49.9%，全球經濟成長，AI新興應用商機持續發酵；台積電（2330）公布營收達2,760億元，再創同期新高。國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，投資人可透過「含積量」高的市值型ETF，掌握台股成長契機，而綜觀今年金控獲利優於預期，明年配息備受期待。

國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，00922追蹤MSCI台灣領袖50指數，嚴選台灣市值前50大，第一大成分股即是台積電，占比約三成，其他主要成分股包括鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）等，另有兩成金融股及部分傳產股，觀察今年全台14家金控獲利優於預期，前11月大賺5714億元，創史上新高，年增近六成，其中富邦金（2881）大賺逾一個股本，國泰金（2882）EPS 7.44元、中信金（2891）EPS 3.45元，各家累計EPS相當可觀，法人關注明年股利發放水準可望優於去年。

蘇鼎宇進一步分析，00922持有台積電約三成，在台股上漲時有機會衝高資本利得，進可攻退可守，既可分散風險又不錯過台股上漲行情。值得注意的是，00922考量MSCI企業低碳轉型分數，成分股中未持有傳統塑膠油電產業，例如年報酬衰退4~5成的台塑四寶，聚焦成長性佳的企業。

蘇鼎宇指出，00922兼具市值、高息與長期發展，目前單張價格約2.15萬元，經保費率僅有0.235%，相較台積電單張104.5萬元更好入手，建議定期定額持續買進，利用時間創造複利效果，為退休規劃、孩子成長做準備。展望後市，國泰投信ETF研究團隊認為，自1972年以來，美國大選前後台股走勢通常先跌後漲，大選後半年漲幅平均超過20%，上漲機率近八成，年底有作帳行情，明年更有元月行情啟動，台股基於高股息與AI題材輪流點火、企業獲利穩定、景氣保持暖熱等3大利多，報酬可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。