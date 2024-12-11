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0050、0056納入陽明、長榮！被迫上賊船？達人「老字號有信心」：是買選股邏輯

聯合新聞網／ 張紫凌
0056、0050納入長榮、陽明為成分股。航運示意圖／路透社
0056、0050納入長榮、陽明為成分股。航運示意圖／路透社

0050和0056最新選股都選進了航運股陽明，然後0056還多一檔長榮，不少大大哀怨：「又來了！」這樣調整，不會影響ETF的穩定性嗎？不要激動～我們先理解一下，為什麼會選到航運股？

0056採用「現金股利殖利率加權法」，簡單來說，就是根據未來一年的「預測現金股利殖利率高低」來篩選股票，而陽明與長榮被納入都被納入0056，可能是今年EPS有轉好，導致現金股利的預測數據在同類型標的中名列前茅，符合高殖利率的選股邏輯。

另外對於0050來說，以市值作為篩選依據，陽明這次能入選，就代表了市值在股市佔據了一定份量，符合0050的設計原則。

所以2檔ETF都是在合乎各自的選股邏輯下，去把陽明或是長榮選進成分股的，並不是隨意的主觀挑選，只是回歸到ETF追蹤指數的編製規則，是任何一檔ETF運作的核心。

另一方面的思考，陽明和長榮雖然被納入成分股，但其實在整體持股中的權重也相對有限，對ETF的整體波動影響不大。

例如：0056的成分股權重是以現金股利殖利率決定的，目前單一成分股的比重普遍維持在3%-4%左右，避免了過度集中投入個別股票的風險。

0050是以市值去分配權重，大多都是在台積電上，也不至於擔心景氣循環股的比例過高。

這次成分股的調整，我覺得0050和0056仍然保持多元化配置，雖然我也不喜歡景氣循環股，但既然是以選股邏輯選出來的，我們也就不要太在意或是過度擔心了。畢竟這2檔都是歷久不衰的老字號ETF，能走過台股10、20年，有一定的實力。

我是往好處想，反正平常我不會去買航運，就用ETF久違的「搭一下船」，雖然航運股的波動性高，但確實就具備選入ETF的條件，尤其是在運價回升或市場需求回暖時，說不定真的有助於提升整體報酬率。

但還是要強調一下，我買股票不會只依據這些來判斷，所以我不會買，只是抱著既來之則安之的心態去面對。

總結來說，ETF的價值是分散風險、多元配置，就算選到不喜歡的成分股，可能個股波動大，但也不會大幅影響整體表現。我們買的是ETF選股邏輯，不是只有那一、兩檔股票。

回想一下小時候老師跟我們說的，不要為了那一、兩個不喜歡的同學而讓自己難過了，反而應該回歸到長期投資的初衷，利用ETF的優勢，實現自己的目標。

有大大可能會覺得，景氣循環股、航運股，不喜歡就是不喜歡！

那可能就可以再調整一下資產配置，像00878或是其它ETF，有些ETF都有特定機制，是為了避免選到景氣循環股而設立的條件，進一步達到降低波動的目的。

◎本文內容已獲張紫凌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 景氣循環股 航運股 長榮 陽明

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