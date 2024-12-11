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00940今日除息0.04元 陷入貼息窘境

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

元大台灣價值高息（00940）11日除息，參考價9.48元，不過以9.45元開出後，即陷入貼息窘境，一度下跌至9.42元，盤中下跌0.53%。

00940自7月開始配息，至10月以前每月配息0.05元，不過在大盤持續於區間震盪下，11起改成配息0.04元，12月配息也是0.04元。

配息變少也影響投資人持有意願，10月23日時元大投信公告00940 11月預計配發0.04元，根據集保戶股權分散表，10月18日時總股東人數還有超過90萬人，但至10月25日剩下89萬6千多人，共減少1,1787人。

11月26日公告12月也將配發0.04元，11月22日股東人數為875,544人，11月29日減少至873,737人，這次配息公告出爐後，人數並無像上次一樣減少逾萬人，僅減少1,807人。

00940 11月也公告換股名單，此次50檔成分股中新增及刪除15檔，換股檔數比例為30%。

新增成分股有：遠東新（1402）、聯強（2347）、瑞昱（2379）、億光（2393）、漢唐（2404）、美律（2439）、義隆（2458）、可成（2474）、華航（2610）、臺企銀（2834）、富邦金（2881）、潤泰全（2915）、文曄（3036）、群聯（8299）、寶成（9904）。

刪除包括：大成鋼（2027）、三陽工業（2206）、冠德（2520）、漢翔（2634）、京城銀（2809）、玉山金（2884）、華立（3010）、欣陸（3703）、南寶（4766）、世界（5347）、長虹（5534）、新普（6121）、頎邦（6147）、精成科（6191）、帝寶（6605）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息 除息

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