成立久的ETF獲利為何有可能較高？KN先生：0056收益及資本平準金還有12.19元

成立較久的ETF獲利比較有可能較高的原因

很多高股息ETF都是今年才成立的，今年2024大盤指數已偏高，進場買成份股的價位就會比較高，所以今年8和9月修正時或多或少會受傷。

大盤點位較高時建議持有較多的成份股配置較平衡型ETF，他們有配置更多的穩定型傳產股例如：元大台灣高息低波（00713）

前幾大成份股是：統一，台灣大，遠傳，可成，華南金，統一超，亞泥...

看成份股就知道波動較低配息穩定。

但股市在衝的時候相對穩定型ETF也（相對穩定）

而大盤多少點位算高多少點位算低，很難有標準。只能說大盤長期而言是持續向上的。

請看圖

0056的收益及資本平準金還有12.19元

00940的收益資本平準金則是負0.44元

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