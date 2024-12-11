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成立久的ETF獲利為何有可能較高？KN先生：0056收益及資本平準金還有12.19元

聯合新聞網／ KN先生
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

成立較久的ETF獲利比較有可能較高的原因

1.已成立較久的ETF因為買進成份股的時間點較早，自然買的價位較低，就有較多可實現的資本損益平準金。

2.投資較早的ETF已經累積多年的配息，可納入收益平準金（有保留的話）。

很多高股息ETF都是今年才成立的，今年2024大盤指數已偏高，進場買成份股的價位就會比較高，所以今年8和9月修正時或多或少會受傷。

大盤點位較高時建議持有較多的成份股配置較平衡型ETF，他們有配置更多的穩定型傳產股例如：元大台灣高息低波（00713）

前幾大成份股是：統一，台灣大，遠傳，可成，華南金，統一超，亞泥...

看成份股就知道波動較低配息穩定。

但股市在衝的時候相對穩定型ETF也（相對穩定）

而大盤多少點位算高多少點位算低，很難有標準。只能說大盤長期而言是持續向上的。

請看圖

0056的收益及資本平準金還有12.19元

00940的收益資本平準金則是負0.44元

◎本文內容已獲 KN先生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00940元大臺灣價值高息 ETF 大盤 收益平準金

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