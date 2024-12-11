存股逢低加碼必勝？專家「川普回歸明年震盪」高股息3建議：小資族難靠此翻身

【文．玩股特派員】

存股是一種交易週期較長的投資方式，但隨著川普將重返白宮，市場預期會受到更多政治、政策與消息影響，出現「跌得快、反彈也快」的特色。

若市場波動將加劇，《今周刊》存股助理電子報總編輯謝富旭在網路財經節目「財富狂犇」提醒，2025年存股策略可以用「敏」一個字來概括，並分享存股三大調整方向。

1、提高現金比重：提高現金配置由2%提升至10%，以應對波動加劇帶來的投資機會。 2、更頻繁停利與靈活交易：有別於過去用兩三年的波段來停利，將採取類似賺10%就獲利落袋10%部位等方式，不會像以前一樣抱上抱下。 3、在市場回檔時敢於加碼：限定為已經長期追蹤且基本面穩健的績優公司，降低風險。

在談到存股標的時，謝富旭強調，投資成長股的核心在於獲利增長與合理價格的平衡。能享有本益比提升，還能帶來獲利增長，才是真正的成長股。

他舉例，好公司未必等於好價格例如台積電是一家好公司，但當其本益比超過18時，他就不會考慮入手。

同樣地，鴻海股價雖翻倍，但獲利未同步增長，也不符合他的存股標準。

至於存股族偏愛的金控股，也應重視成長性優先於穩定性。能夠實現成長的金控公司通常集中於證券及財富管理業務，例如元大金與群益金。

而存股並非「買進後就持有不動」。以去年投資帝寶為例，謝富旭會預估兩年的EPS，並根據每月營收、每季獲利動態調整持股。

若業績不符預期，他會減碼，做到價格與業績的同步修正。

至於高股息ETF是否仍是存股的好選擇呢？謝富旭認為ETF是一種穩健的投資工具，特別是對於本金超過5000萬的大資產投資者。

但他也強調，高股息ETF的報酬率通常介於8%-10%，略低於大盤平均。去年的40%-50%含息報酬率是特殊現象，小資族很難依靠ETF翻身。

謝富旭也針對高股息ETF提出三項建議：

1、月配息型ETF容易增加管理難度與行政成本，要注意可能長期影響投資效率。 2、由於ETF選股機制固定，即使買入成本提高，趁價格下跌時也可大膽攤平，這是ETF的核心優勢。 3、認清ETF的配息來源包括成分股配息、資本利得與平準金機制，與個股現金殖利率並不同。

譬如說，若市場大跌3000點， ETF配息便可能降低。相對於個股，無論股價如何波動，由EPS配息也不會受價格影響，這是個股配息的穩定性所在。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：波動越大，機會就越大！2025川普回歸，存股與ETF三個新觀念再出發

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。