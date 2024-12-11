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除00918逆勢上升外…高股息ETF各檔都難逃「降息」！ R爸：有高有低很正常

聯合新聞網／ Ryan爸爸理財誌
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

最近高息ETF降息風不斷，從月配息型燒到季配息型，除了00918逆勢上升之外，幾乎各檔都難逃降息命運

其實配息有高有低，是很正常的事情。投信的經理人也會判斷，要怎麼配才能維持平穩。

以個股來說，要保持年年穩定配息，甚至配息穩定年年增加，難度是相當高的，一千多檔個股中，能符合的標的也是少數，我們又怎能期待高股息ETF配息，能夠長期維持近10%的殖利率？

先前撰文寫過幾篇文章，思考關於殖利率多少才合理的問題。成分股殖利率約4-5％，在台股指數高漲的情況下，大多數個股的殖利率更是下降，換股的難度又大幅增加了。

既然資本利得不容易，換股殖利率又低，加上金管會的限制，那配息減少也就合情合理了。

大家最想知道的是，該續抱加碼，還是該換股？這個問題得先問自己：

1.當初買進的目的是什麼？

2.能接受多少的殖利率？

我認為合理的殖利率應該在6％左右。上下增減1％還可以接受，今年上半年動輒10％起跳的配息率，也是讓人不敢相信。但經過這次的經驗，相信大家也可以看清楚，「年化殖利率不等於年化報酬率」。

如果你是需要現金流的朋友，選擇淨值帳面上資本雄厚的高息ETF，在合理價位繼續買，我認為沒問題。但年輕朋友、資產尚未有一定規模時，想追求更高的總報酬率，因為你有更多時間可以等待，高息ETF就不會是你的單一標的了。

我自己是續抱高息ETF，但不再增加張數，因為我覺得自己還年輕（？）故選擇佈局更看好的個股。倘若高息ETF價格與殖利率，都回到合理範圍，我也會再繼續加碼。

回歸自己理財的初衷，無論是個股還是ETF，心態正確，才有辦法股息與價差雙收哦！

我是RYAN爸爸，我們一起理財理心，也一起學習成長。

◎本文內容已獲 Ryan爸爸理財誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 價差 報酬率 季配息 現金流 資本利得 降息

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