00918配0.84元、降息潮中逆勢「加息」！稀飯關鍵2選股策略：填息表現僅00878和它能媲美

近期在月配息ETF大多降息的環境下，有一檔ETF卻逆勢而行，不但未降息，甚至還創下了歷史配息新高！這檔ETF就是大華優利高填息30（00918）。讓我們來揭開它的「高息秘訣」吧！

11月29日，大華銀投信公告了00918本季每單位配發0.84元，相較上季的0.78元，足足成長了0.06元！

如果以單日收盤價23.92元計算，單季殖利率達3.51%，折合年化約14%左右。此消息一出，稀飯的粉專便收到很多詢問：「00918為什麼能配這麼高息？」

自00918首次配息0.2元起，配息金額一路穩步提升，目前維持在0.76～0.84元的水準，並在過去5次配息中，季殖利率穩定保持在3%以上。這表現，已遠遠超越不少季配息ETF的同期表現。

00918為市場上首檔強調「高填息」的ETF，其選股策略為：

1、挑選高股利率股票： 依據最近4季每股盈餘總和與過去3年現金股利平均發放率計算股利率，並以審核基準日的股價計算，選出前33%的股票，篩選具備穩定現金流與高殖利率的標的。 2、高填息能力股票： 檢視篩選出的股票，根據最近至多15次的除息資料，依填息成功次數的比率進行排序，選取前30檔股票作為成分股，強化股利回補能力，提升潛在總回報。以其主要成分股為例，東陽、信邦、億豐近15年填息率均達到100%，展現出優異的填息能力。

自00918去年6月掛牌至今，歷經6次除息，其中5次順利填息，填息率高達83.33%。

相比之下，其他ETF如00915、00919、00713、0056的填息率僅為66.67%；能與00918填息表現媲美的，僅有00878及00900。

今年以來的含息績效，更是眾多高股息中的銀牌！績效來到18%，可謂是殖利率、績效通通兼具的一檔高股息ETF。

即將到來的換股作業，將再一次為00918注入「高息」與「高填息」的優質公司。我們期待新成分股能繼續穩固00918。

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