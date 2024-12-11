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2025年中國政策力道加大 股市醞釀多頭機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

12月中國中央政治局會議召開，提出明「2025年」將實施更加積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策，超乎過往表態力道，給市場注入一定信心，12月10日中國大陸三大指數開盤大漲2.87%至4.89%。其中，加強超常規逆周期調節、擴大內需消費、穩住樓市股市是此次市場關注重點。永豐投信表示，大陸股市易受政策影響，繼9月底系列政策造成股市暴漲後，明年經濟規劃也讓股市表現受到市場期待，建議關注受中國政府大力支持的科技產業股票，捕捉中國股市投資機會。

永豐中國科技50大ETF基金（00887）經理人林永祥表示，大陸經濟正面臨通貨緊縮壓力，而明年川普貿易關稅政策勢必對貿易出口產生影響，雙重壓力下，大陸官方最新表態，將積極加大明年經濟刺激政策。貨幣政策方面，自2011年後首次表態由「穩健」轉向「適度寬鬆」，預期明年中國10年期公債殖利率會由現在1.9%再進一步下行；財政政策方面，明年財政赤字可能高於今年的3%上升至4%，並新增發行特別國債支持民生消費。

林永祥指出，大陸股市自9月底跳脫空頭型態，有逐漸走向多頭的態勢。展望後市，需進一步觀察政策實施的細節，包含重點觀察財政政策推出的金額和執行辦法，刺激內需消費與出口貿易下滑的對沖關係，以及房價能否放量止跌回穩，若未來相關數據表現良好，大陸股市或迎來一波可觀的多頭行情。下一波多頭行情可能主要由大型科技股拉動，可關注優質的半導體、信息通訊、醫療製藥、新能源等科技產業，擁有營收成長性高、前期股價跌幅大且符合大陸產業政策支持的特色。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 陸股

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