快訊

憲法法庭「實質廢死」後改判首例！縱火燒死8至親 逆子死刑變無期

破天荒！南韓警察羈押中央警察廳長 控戒嚴夜限制國會出入

台灣面對川普 2.0 的焦慮？台經濟安全何去何從

00918配息加碼至0.84元創新高…操盤有成還是硬撐？ 達人：明年第二季還能維持現在殖利率

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

00918的高配息還能撐多久呢？

今年高股息ETF紛紛配息縮水，但是大華優利高填息30（00918）反其道而行，這是宣布季配息加碼到0.84元的新高，以目前股價換算殖利率超過3％。

是操盤有成還是即將要面臨最後一次高配息？

首先要看的是股價表現，ETF股價強弱幾乎反映出淨值的狀況，近一季累積的報酬率是4％，但是這一次的季配息就已經配出3％以上的股息。

幾乎把這一季的績效，已經全部配發出去，這對ETF想要填息就會出現一定程度的挑戰。

再來要觀察前三季的配息情況，直接看配息組成，三季的資本利得分別是74％、74％跟58％；股利所得是2％、4％跟25％。

上半年配息主要靠資本利得，下半年才開始動用到股息收入，所以可以估計...2025年還有一到兩季，能靠股息所得維持現在的殖利率！

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原影音出處；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息

延伸閱讀

00919配息0.72...想上車太晚了？杉本計算「甜甜價」：現在正適合買進！

季配息3兄弟0056、00878、00919...女子曝存股進度：閒錢把00929買成正報酬

00945B配息0.102元如「穩健可靠」工程師！ 贏00929、00940月配高股息ETF

靠00878+00929股息7萬元…主動降薪淡出職場！ 存股哥：曾滿腔熱血為公司被視為理所當然

相關新聞

00918配0.84元、降息潮中逆勢「加息」！稀飯關鍵2選股策略：填息表現僅00878和它能媲美

近期在月配息ETF大多降息的環境下，有一檔ETF卻逆勢而行，不但未降息，甚至還創下了歷史配息新高！這檔ETF就是大華優利高填息30（00918）。讓我們來揭開它的「高息秘訣」吧！

00918配息加碼至0.84元創新高…操盤有成還是硬撐？ 達人：明年第二季還能維持現在殖利率

今年高股息ETF紛紛配息縮水，但是00918反其道而行，這是宣布季配息加碼到0.84元的新高，以目前股價換算殖利率超過3％。

00945B配息0.102元如「穩健可靠」工程師！ 贏00929、00940月配高股息ETF

債券市場出現一匹大黑馬，配息堪稱是「怪物級」的驚人，那就是凱基美國非投等債（00945B）。

靠00878+00929股息7萬元…主動降薪淡出職場！ 存股哥：曾滿腔熱血為公司被視為理所當然

這個月我領00878+00929股息近7萬，加上薪水跟自媒體，應該也有個12萬左右，對我來說已經是相當好的收入了...

00632R反分割復牌

元大台灣50反1（00632R）為使市價更貼近ETF淨值波動，以七倍作為執行反分割倍數，今（11）日為新受益權單位數上市...

元大ETF嘉年華 抽機票、住宿券

根據臺灣證券交易所統計，國內每四人就有一人投資ETF商品。透過ETF買進一籃子股票可以分散選股風險，也可搭配定期定額投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。