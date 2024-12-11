00918配息加碼至0.84元創新高…操盤有成還是硬撐？ 達人：明年第二季還能維持現在殖利率

00918的高配息還能撐多久呢？

今年高股息ETF紛紛配息縮水，但是大華優利高填息30（00918）反其道而行，這是宣布季配息加碼到0.84元的新高，以目前股價換算殖利率超過3％。

是操盤有成還是即將要面臨最後一次高配息？

首先要看的是股價表現，ETF股價強弱幾乎反映出淨值的狀況，近一季累積的報酬率是4％，但是這一次的季配息就已經配出3％以上的股息。

幾乎把這一季的績效，已經全部配發出去，這對ETF想要填息就會出現一定程度的挑戰。

再來要觀察前三季的配息情況，直接看配息組成，三季的資本利得分別是74％、74％跟58％；股利所得是2％、4％跟25％。

上半年配息主要靠資本利得，下半年才開始動用到股息收入，所以可以估計...2025年還有一到兩季，能靠股息所得維持現在的殖利率！

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