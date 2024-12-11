靠00878+00929股息7萬元…主動降薪淡出職場！ 存股哥：曾滿腔熱血為公司被視為理所當然
我的職業是股東，上班只是去打工，職場打工日記邁入第八個月，上個月請了病假、事假各一，有了底氣之後請假請得理所當然，完全不用擔心別人的眼光還有主管的情勒。
身為公司老鳥的我一年有15天特休，加上時不時的病假跟事假，一個月放個12-14天應該不是問題，所以我常說一直說服其他人來存股沒有用，因為他們不可能會相信你，直接活出存股人的生活態度才有說服力。
過去的我也是滿腔熱血為公司打拼，真誠的為身邊的同事付出，但我發現真心為了他人好在這個現實的社會根本一點用都沒有，老鐵們也都是經驗老道的社會人了，懂得都懂。
於是我將所有心力專注在自己身上，更積極的提升自己的財商知識增加被動收入，創造更強大的股息現金流，這2-3年也學習經營自媒體賺取一些兼職收入。
這些硬實力跟上班不同，為了公司跟同事100%的付出，他們可能不會感謝你還認為是理所當然，最後也只是熱臉貼冷屁股而已，但你投資在自己身上的每一分錢，未來都會源源不絕的回報給你。
這個月我領00878+00929股息近7萬，加上薪水跟自媒體，應該也有個12萬左右，對我來說已經是相當好的收入了，不求大富大貴，但至少我能在不到38歲的年紀就拿回人生選擇權。
後記：我請假還是有稍微看一下當天人力安排，還有選在業務輕鬆的那幾天請，要配合加班我也是會配合，不會造成公司跟同事困擾
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