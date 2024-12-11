00945B配息0.102元如「穩健可靠」工程師！ 贏00929、00940月配高股息ETF

債券市場出現一匹大黑馬，配息堪稱是「怪物級」的驚人，那就是凱基美國非投等債（00945B）。因00945B連續六個月配出0.102元，年化配息率上看8%，連知名投資部落客「股海老牛」都稱讚其是債券市場「配息工程師」，表現穩健又可靠。

未來更有機會延續好表現，美國總統大選落幕，川普再度回歸白宮，川普的經濟政策會如何，全球都在看！

川普2.0已經喊出要課徵加拿大、墨西哥以及中國進口關稅，不過決策仍存有不確定性...市場普遍預估美國經濟有望軟著陸，加上川普施政強硬，將催出更多有利於美國經濟的政策，前景將持續看好。

市場本來預估美國經濟會在疫情後出現衰退，沒想到卻是全世界唯一經濟產出超越疫情前的主要國家，也讓美國國內企業營收大幅成長，償還債務能力提升，在聯準會降息趨勢不變，未來進入降息循環，還債能力必將進一步提升，非投資級債違約風險將降更低。

00945B當初設計的時候，已將CCC評級的垃圾債券排除，保障了投資人穩定收益。00945B好表現不僅只在債券中，近期許多新生代的高股息ETF都比不上。

幾檔月配型高股息ETF...如：00929、00939及00940，配息皆不如00945B。

00939五次配息，數字皆為0.063元，今年一共只發出0.315元 00940從原先的0.05元，到最新配息則縮水剩0.04元 00929從頂端的0.2元好成績，到最近令人跌破眼鏡的0.05元，更引發散戶出走，股價被賣到出現折價

反觀00945B一個月就給出0.102元，發出三個月就相當於00939的五次股息；00940跟00929兩檔的最新月配息加起來，比00945B一個月還要少，難怪網友讚，00945B5真的很猛，「表現比高股息更像高股息」。

00945B最新的高配息列車將啟動，想搭上這班高鐵的投資人，12/16為最後買進日，12/17是除息日，股息入帳則在明年1/13

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。