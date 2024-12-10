陸港股ETF 價量齊揚

中共9日召開政治局會議，宣布貨幣政策轉向適度寬鬆，是14年來首次出現重大立場轉變，市場期待接下來的中央經濟工作會議會釋放更多政策利多，陸港股市提前反映行情，盤面上陸港股ETF大漲，槓桿型單日飆漲逾8%，加上台股昨日表現溫吞，積極型資金靈活轉往陸港股ETF上，相關成交量紛紛倍增。

根據CMoney統計，10日盤面上成交量前十大ETF中有半數是連結陸港股，包含元大滬深300正2（00637L）、富邦恒生國企正2、中信中國50正2、復華香港正2和永豐中國科技50大，成交量在5.3萬張至28.3萬張間不等，且紛紛較前一個交易日成長259%至481%間。

10日成交量前五大ETF

富邦恒生國企正2經理人黃煜翔指出，中國適度寬鬆政策立場應會貫穿2025全年，更加積極的財政政策、加強超常規逆周期調節和全方位擴大國內需求等字眼，可能預示著後續的刺激政策力道不會低於今年，且就這個時點來看，頗有應對川普上任後針對中國關稅威脅的味道。

中信中國50經理人陳雯卿補充表示，為因應川普二度入主白宮所可能引發的外部不確定因素，中國政府更積極透過寬鬆的貨幣與財政政策，以及要求企業提高股東回報等，來提振國內經濟，相關舉措其實也初見成效，今年以來包含互聯網、高股息等相關類股表現都不錯。

隨著寬鬆政策陸續出台，預期將對房地產、內需消費等相關類股帶來提振效果。在中央經濟工作會議後，投資人可持續觀察中國明年初舉行的地方兩會，以及明年3月舉辦的全國兩會，從中了解中國經濟發展情況及2025年的GDP增速預期目標。

除關注後續每次會議外，投資人也可關注南向資金動向，隨著內地投資人占港股成交占比持續提高，截至12月9日，今年以來南向資金淨流入達到7,435億，更將創下單年度歷史新高，並持續提供港股上漲動能。

黃煜翔指出，後市港股若遇短期利空有所修正，可逢低布局港股原型ETF，或透過港股正2進行短期戰略性操作，來搭上中國政策利多的順風車。不過，槓桿型ETF屬高風險交易型工具，應注意相關風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。