快訊

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

聽新聞
0:00 / 0:00

陸港股ETF 價量齊揚

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
陸港股ETF 價量齊揚（聯合報系資料照）
陸港股ETF 價量齊揚（聯合報系資料照）

中共9日召開政治局會議，宣布貨幣政策轉向適度寬鬆，是14年來首次出現重大立場轉變，市場期待接下來的中央經濟工作會議會釋放更多政策利多，陸港股市提前反映行情，盤面上陸港股ETF大漲，槓桿型單日飆漲逾8%，加上台股昨日表現溫吞，積極型資金靈活轉往陸港股ETF上，相關成交量紛紛倍增。

根據CMoney統計，10日盤面上成交量前十大ETF中有半數是連結陸港股，包含元大滬深300正2（00637L）、富邦恒生國企正2、中信中國50正2、復華香港正2和永豐中國科技50大，成交量在5.3萬張至28.3萬張間不等，且紛紛較前一個交易日成長259%至481%間。

10日成交量前五大ETF
10日成交量前五大ETF

富邦恒生國企正2經理人黃煜翔指出，中國適度寬鬆政策立場應會貫穿2025全年，更加積極的財政政策、加強超常規逆周期調節和全方位擴大國內需求等字眼，可能預示著後續的刺激政策力道不會低於今年，且就這個時點來看，頗有應對川普上任後針對中國關稅威脅的味道。

中信中國50經理人陳雯卿補充表示，為因應川普二度入主白宮所可能引發的外部不確定因素，中國政府更積極透過寬鬆的貨幣與財政政策，以及要求企業提高股東回報等，來提振國內經濟，相關舉措其實也初見成效，今年以來包含互聯網、高股息等相關類股表現都不錯。

隨著寬鬆政策陸續出台，預期將對房地產、內需消費等相關類股帶來提振效果。在中央經濟工作會議後，投資人可持續觀察中國明年初舉行的地方兩會，以及明年3月舉辦的全國兩會，從中了解中國經濟發展情況及2025年的GDP增速預期目標。

除關注後續每次會議外，投資人也可關注南向資金動向，隨著內地投資人占港股成交占比持續提高，截至12月9日，今年以來南向資金淨流入達到7,435億，更將創下單年度歷史新高，並持續提供港股上漲動能。

黃煜翔指出，後市港股若遇短期利空有所修正，可逢低布局港股原型ETF，或透過港股正2進行短期戰略性操作，來搭上中國政策利多的順風車。不過，槓桿型ETF屬高風險交易型工具，應注意相關風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

北京預告貨幣寬鬆 港股黑翻紅 重返2萬大關

恆生指數昨收盤前大噴…期指大漲1500多點！ 不敗教主：00882跟00753L會噴到不行？

已57家企業IPO 港股今年募資額倍增 拚重回全球前三

投資人期待大陸人大常委會「利多」消息 港股今強勁反彈翻紅

相關新聞

00632R反分割復牌

元大台灣50反1（00632R）為使市價更貼近ETF淨值波動，以七倍作為執行反分割倍數，今（11）日為新受益權單位數上市...

元大ETF嘉年華 抽機票、住宿券

根據臺灣證券交易所統計，國內每四人就有一人投資ETF商品。透過ETF買進一籃子股票可以分散選股風險，也可搭配定期定額投資...

陸港股ETF 價量齊揚

中共9日召開政治局會議，宣布貨幣政策轉向適度寬鬆，是14年來首次出現重大立場轉變，市場期待接下來的中央經濟工作會議會釋放...

電動車ETF 長線馬力強

隨全球電動車滲透率持續提升，法人指出，2025年可望維持雙位數成長，連帶電動車及電力發展、儲能設備等需求亦廣受矚目，建議...

超級除息周到來 哪些高息ETF股息、價差都賺

邁入2024年最後一個月，逢台股配息淡季與近期盤勢震盪，高股息ETF遭遇降息逆風。法人觀察，12月共有14檔高股息ETF...

40歲才開始存退休錢太晚？杉本提「致富3關鍵」：持續買入穩定標的很重要

前些日子杉本跟大家討論退休金，大家因為本身開始投資的時間不同、金額也不同，小本們也有疑問：「如果現在已經40歲，想要50歲退休，並存到一定的金額，比如600、800萬元，該每月存入多少錢呢？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。